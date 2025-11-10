Engelbert anlitar stjärnadvokater

Oscar Engelbert har inför kommande förhör kring misstänkta brott i bolag kopplade till honom anlitat advokaterna Filip Rydin och Slobodan Jovicic, skriver Expressen.

Enligt advokat Filip Rydin är Oscar Engelbert beredd att inställa sig till förhör hos Ekobrottsmyndigheten.

Till Expressen säger Rydin:

– Vi har sedan länge sökt få klarhet i vad utredningen handlar om, men inte fått några som helst konkreta besked från åklagaren.

De misstänkta brott som nu utreds rubriceras som oredlighet mot borgenär, bokföringsbrott, en falsk namnteckning och påstådd dubbel pantsättning.