Emilshus slår till med köp av nio hus i Malmö

Emilshus har i åtta separata transaktioner förvärvat 14 fastigheter främst inom kategorin lätt industri för 379 miljoner kronor med en total uthyrningsbar area om 28.800 kvm. Nio av fastigheterna finns i Malmö.

Årligt hyresvärde uppgår till 33 miljoner kronor och genomsnittlig återstående hyrestid är 4,2 år. Fastigheterna är fullt uthyrda till välkända hyresgäster såsom Sonepar, Ocab, Peab, och Alcro. Två fastigheter tillträddes under det fjärde kvartalet, och resterande 12 fastigheter kommer att tillträdas under det första och andra kvartalet 2026.

– Emilshus fortsätter att växa genom förvärv av högavkastande fastigheter i våra prioriterade kategorier med attraktiva lägen och stabila hyresgäster. Affären breddar vår portfölj både i Skåne och på andra orter där Emilshus har närvaro, samtidigt som de fullt uthyrda fastigheterna stärker bolagets kassaflöden ytterligare, kommenterar Jakob Fyrberg, vd för Emilshus.

Förvärvade fastigheter:

Linköping : Östra Malmskogen 1:48

: Östra Malmskogen 1:48 Malmö : Bronsyxan 10, Dragringen 6, Flygbasen 3, Flygbasen 4, Flygbasen 7, Flygledaren 10, Kamaxeln 2, Stenyxan 21, Verktyget 1

: Bronsyxan 10, Dragringen 6, Flygbasen 3, Flygbasen 4, Flygbasen 7, Flygledaren 10, Kamaxeln 2, Stenyxan 21, Verktyget 1 Nässjö : Drivkraften 1,

: Drivkraften 1, Norrköping : Kvarnmottet 1, Tallspinnaren 1

: Kvarnmottet 1, Tallspinnaren 1 Trelleborg: Trailern 1