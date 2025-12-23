Emilshus slår till med köp av nio hus i Malmö

Emilshus har i åtta separata transaktioner förvärvat 14 fastigheter främst inom kategorin lätt industri för 379 miljoner kronor med en total uthyrningsbar area om 28.800 kvm. Nio av fastigheterna finns i Malmö.

Annons

Årligt hyresvärde uppgår till 33 miljoner kronor och genomsnittlig återstående hyrestid är 4,2 år. Fastigheterna är fullt uthyrda till välkända hyresgäster såsom Sonepar, Ocab, Peab, och Alcro. Två fastigheter tillträddes under det fjärde kvartalet, och resterande 12 fastigheter kommer att tillträdas under det första och andra kvartalet 2026.

– Emilshus fortsätter att växa genom förvärv av högavkastande fastigheter i våra prioriterade kategorier med attraktiva lägen och stabila hyresgäster. Affären breddar vår portfölj både i Skåne och på andra orter där Emilshus har närvaro, samtidigt som de fullt uthyrda fastigheterna stärker bolagets kassaflöden ytterligare, kommenterar Jakob Fyrberg, vd för Emilshus.

Förvärvade fastigheter:

  • Linköping: Östra Malmskogen 1:48
  • Malmö: Bronsyxan 10, Dragringen 6, Flygbasen 3, Flygbasen 4, Flygbasen 7, Flygledaren 10, Kamaxeln 2, Stenyxan 21, Verktyget 1
  • Nässjö: Drivkraften 1,
  • Norrköping: Kvarnmottet 1, Tallspinnaren 1
  • Trelleborg: Trailern 1
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Igår kl. 16:33

Catena nära köp för hela 9 mdr

En uthyrningsbar yta om cirka 600.000 kvm fördelat över 20 fastigheter.

Castellum säljer sju vakanstyngda för 500 mkr

Fastigheterna bedöms inte ge tillräckligt bra avkastning. FV berättar om de aktuella fastigheterna.

Intea förvärvar ny tingsrätt

Säljaren avyttrar ytterligare en domstolsbyggnad.

Offensiva Anguli köper

Når 1,3 miljarder i fastighetsbestånd.

Arnhult: Vi vill frigöra kontor i Kista

Planerar hotell och bostäder i tidigare kontorslokaler i vakanstyngd stadsdel. Arnhult i FV-intervju. Se flera bilder.

Skanska säljer kontorshus

Säljer två kontorshus för cirka 1,5 miljarder kronor.

Corem säljer för 300 mkr

”Avyttringen möjliggör investeringar i andra affärsmöjligheter”.

Ibrahimovic beslut – påverkan för fastighetsbolagen

Väljer att ha kvar en anläggning, den stora och nya. Läs mer om vilka tre fastighetsägare som påverkas.

ALM förvärvar Storstaden

Portföljen omfattar en planerad byggnation av drygt 1.000 bostäder.

Utmanare köper för 600 mkr

Slår till med ännu ett storköp. Når ett bestånd om 2,6 miljarder kronor.

”Den perfekta köparen för fastigheten är vi själva”

Affär för 420 miljoner kronor i södra Stockholmsområdet.

Möller Eiendom säljer 53.500 kvm i Mälarregionen

Avyttrar tio fastigheter och lämnar Sverige.

Fyra tävlar om Peabs höghus i Varvsstaden

71 förslag inkom. Höghus om 23 våningar ska byggas.

Kinland köper för 515 mkr

Elva fastigheter byter ägare.

Alecta Fastigheter förvärvar Kongahälla Center

Det ledande köpcentrumet i norra Storgöteborg. Totalt 40.000 kvm lokaler.

 Tillbaka till förstasidan