Emilshus gör emission och tillförs 360 mkr

Emilshus har genomfört en riktad nyemission av 12 miljoner preferensaktier till en teckningskurs om 30,00 kronor per preferensaktie. Genom emissionen tillförs Emilshus totalt 360 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader.

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Ett antal svenska och internationella professionella investerare, bland annat den befintliga aktieägaren Sagax.

Emilshus bedömer att det fortsatt föreligger attraktiva investeringsmöjligheter och avser att använda likviden från emissionen till fastighetsförvärv och investeringar i befintligt fastighetsbestånd.

ABG Sundal Collier är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner och Avanza Bank är Joint Bookrunner i samband med Emissionen. Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Emilshus.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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