Emilshus förvärvar tio med lätt industri för 456 mkr

Emilshus har i sex transaktioner förvärvat tio fastigheter inom kategorin lätt industri på ett flertal orter, varav sex fastigheter i Skåne, med en total uthyrningsbar area om 36 200 kvm. Årligt hyresvärde uppgår till 35 miljoner kronor och genomsnittlig återstående hyrestid är 5,3 år.

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Fastigheterna är belägna i attraktiva lägen med goda kommunikationer och är fullt uthyrda till välkända hyresgäster såsom Optimera, Swedol, ReCirkel och Hydroscand. Fem fastigheter tillträddes under det andra kvartalet och ytterligare två fastigheter har tillträtts i juli. Av de resterande tre fastigheterna beräknas en tillträdas under det tredje kvartalet och två under det fjärde kvartalet.

”Förvärven passar vår strategi väl. Fastigheterna är av god kvalitet, genererar starka kassaflöden och har en stabil hyresgäststruktur. Samtidigt stärker de vår närvaro på flera prioriterade delmarknader i södra Sverige och skapar goda förutsättningar för fortsatt värdeskapande”, kommenterar Jakob Fyrberg, VD för Emilshus.

Förvärvade fastigheter:
Kävlinge: Löddeköpinge 14:103
Ljungby: Kilen 9
Malmö: Nosgrimman 1, Nackremmen 1 och Nackremmen 2
Nyköping: Lagonda 3
Skövde: Timboholm 4 och Timboholm 6
Trelleborg: Persåker 7
Vellinge: Vellinge 40:130

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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