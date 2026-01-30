Emilshus förvärvar fem för 336 miljoner

Emilshus har i två separata transaktioner förvärvat fem fastigheter främst inom kategorin lätt industri för 336 miljoner kronor med en total uthyrningsbar area om 15 500 kvm. Fastigheterna finns i Landskrona och Linköping. Säljare är Industrifastigheter i Landskrona AB respektive Niam.

Årligt hyresvärde uppgår till 25 miljoner kronor och genomsnittlig återstående hyrestid är 7,5 år. Fastigheterna är fullt uthyrda och har väletablerade hyresgäster såsom Element Materials Technology, Derome och Bravida Prenad.

Fyra av fastigheterna är belägna i Landskrona på attraktiva lägen i Örja industriområde, Norra industriområdet samt vid det nya stationsområdet. Säljare i Skåne är Industrifastigheter i Landskrona AB.

Den femte fastigheten är belägen i Linköping, i direkt anslutning till Saab-området vid Linköpings flygplats. Den aktuella fastigheten, Tannefors 1:114, innehåller 5 100 kvm lokaler. Säljare i Linköping är Niam.

Fastigheterna i Landskrona har tillträtts i januari 2026 och fastigheten i Linköping beräknas tillträdas under februari 2026.

– Emilshus fortsätter att växa genom förvärv av högavkastande fastigheter med stabila hyresgäster inom våra prioriterade kategorier. Affärerna stärker våra bestånd i Skåne och Östergötland, kommenterar Jakob Fyrberg, vd för Emilshus.

Förvärvade fastigheter:

Landskrona: Björnen 20, Hermelinen 2, Örja 19:6 och Startnyckeln 2

Linköping: Tannefors 1:114

Hedman Modée & Partners var rådgivare till säljaren i Linköping.