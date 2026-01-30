Emilshus förvärvar fem för 336 miljoner

Emilshus har i två separata transaktioner förvärvat fem fastigheter främst inom kategorin lätt industri för 336 miljoner kronor med en total uthyrningsbar area om 15 500 kvm. Fastigheterna finns i Landskrona och Linköping. Säljare är Industrifastigheter i Landskrona AB respektive Niam.

Annons

Årligt hyresvärde uppgår till 25 miljoner kronor och genomsnittlig återstående hyrestid är 7,5 år. Fastigheterna är fullt uthyrda och har väletablerade hyresgäster såsom Element Materials Technology, Derome och Bravida Prenad.

Fyra av fastigheterna är belägna i Landskrona på attraktiva lägen i Örja industriområde, Norra industriområdet samt vid det nya stationsområdet. Säljare i Skåne är Industrifastigheter i Landskrona AB.

Den femte fastigheten är belägen i Linköping, i direkt anslutning till Saab-området vid Linköpings flygplats. Den aktuella fastigheten, Tannefors 1:114, innehåller 5 100 kvm lokaler. Säljare i Linköping är Niam.

Fastigheterna i Landskrona har tillträtts i januari 2026 och fastigheten i Linköping beräknas tillträdas under februari 2026.

– Emilshus fortsätter att växa genom förvärv av högavkastande fastigheter med stabila hyresgäster inom våra prioriterade kategorier. Affärerna stärker våra bestånd i Skåne och Östergötland, kommenterar Jakob Fyrberg, vd för Emilshus.

Förvärvade fastigheter:
Landskrona: Björnen 20, Hermelinen 2, Örja 19:6 och Startnyckeln 2
Linköping: Tannefors 1:114

Hedman Modée & Partners var rådgivare till säljaren i Linköping.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 14:07

Castellum hyr ut 24 000 kvm – FV pekar ut

Hemlig hyresgäst i Hagastaden – men Fastighetsvärlden pekar ut potentiell hyresgäst. Avtal för hel projektfastighet.

Platzer kan få bygga hela 60 000 kvm centralt

Komplex plats, invid Nordstan mitt i Göteborg. Planeras för spårvagn rakt igenom huset.

JM köper för 1,1 miljard i Norge

Omfattar 1 300 byggrätter och 300 bostäder i projekt.

Vakansgraden upp till 13% för kontor hos AL

Annica Ånäs: ”Kan ha nått sin kulmen”. Under fjärde kvartalet minskade hyresintäkterna i jämförbart bestånd med -1,3% (2,8).

Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen – bolag för bolag

Vasakronan förlänger 19 000 kvm med Ericsson i Kista

Oklart vad som händer kring jätteförhyrningen i stort. Övriga avtal med Vasakronan uppges ”löpa på som vanligt”.

Regeringen nobbar förslagen kring turismen i Sverige

”Vi strävar efter att åstadkomma det motsatta.”

Starkt uppåt i försäljning för Besqab

Fortsatt allt starkare siffror från bostadsutvecklaren.

Så planerar frigjort Svefa att dubbla omsättningen

FV Fokus. Intervju med Gustav Källén om det offensiva målet. Fördelarna med nya ägarbilden och börsnotering Segmenten som går bäst Tipsen för en ”dålig” fastighet Konkurrenters röda siffror Tillväxt och uppköp.

Rekryterar Anna Nyberg

Tidigare haft toppjobb vid Vasakronan, Ica Fastigheter och Fabege.

Så ska Nordr genomföra sitt jätteprojekt

Bolagets största investering någonsin. Ny strategi efter nytt avtal.
Humlegården. Årets bästa uthyrning. Jens Folkesson.

Årets bästa uthyrning 2025

FV:s jury har korat den bästa kontorsuthyrningen 2025. Jämnt i toppen.

Vasakronan hyr ut 1 700 kvm i centrala Göteborg

Hyr ut två plan i fastigheten Bärnstenen i Ullevistaden.

Skanska och Entra investerar 1,7 miljarder kronor

Stor svensk investering i centrala Oslo.

Vasakronan säljer för 200 mkr

Avyttrar mindre kontorsfastighet.

Förvärvar Nordr i Sverige

Stor affär i mål. Runt 10.000 byggrätter i storstadsområdena. Två mångmiljardärer på säljsidan.

Bilder och lista: Här är Nordrs svenska projekt
Tillbaka till förstasidan