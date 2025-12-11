Elva gör upp om att bli Årets Affärskonsult

Väldigt tajt i toppen, liksom kring fjärdeplatsen – därav så många kandidater.

Tosito och Strawberry satsar på nytt hotell

Stordalen: ”Det här blir ett retro-progressivt ”powerhouse”.
Kontorshyrorna i city är låga och vakanserna minskar

Lars Johnsson om läget på kontorsmarknaden – och han ger en helt annan bild.

Areim växer inom lättindustri – köper 20.000 kvm

Äger nu drygt 90 fastigheter med omkring 380.000 kvadratmeter inom segmentet.

Hyr 2.400 kvm på västra Kungsholmen

Samlokaliserar från tre adresser i Stockholmsområdet.
Werket Wihlborgs Malmö

Wihlborgs hyr ut 3.600 kvm till innovationshub

Utökar sin verksamhet till andra sidan gatan. Flyttar in i gamla Saab-fastigheten.

Hines i ny stor bostadsaffär i 08-området

Affären omfattar 17.000 kvm BOA och över 300 hyreslägenheter. Tredje förvärvet. FV bedömer priset.

Så vill Pembroke tillföra 7.000 kvm kontor nära Sergels torg

Lösningen med terrassen  Historien med bankerna. Volymen som tillförs. Fokus på hållbarhet. Inspirerats av grannarna.

Fem i kamp om att vinna Årets Lokalkonsult 2025

Juryn har gjort sitt val. Vinnaren offentliggörs på måndag.

Handelsfastigheter smider stora planer för Lund Södra

Förvärvat 82.000 kvm mark i attraktivt läge. Planerar ny handelsplats.

Storföretag söker 6.000 kvm kontor i Stockholm

Planerar att samlokalisera två kontor. Läs om sökområdena och vilka som kan tappa hyresgästen.

Fem i kamp om drömprojekt

Nära både Mälaren och stationen.

Skifte i toppen på CBRE

Den internationella jätten möblerar om i toppen på det svenska bolaget.

Siktade på notering – nu är bolaget försatt i konkurs

Beslut vid Södertörns tingsrätt.

Convendum i nytt hyresavtal – kan slutföra rekonstruktion

Tioårigt hyresavtal – hyresfritt första året. Får ny storägare i januari.

