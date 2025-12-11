Elva gör upp om att bli Årets Affärskonsult

Väldigt tajt i toppen, liksom kring fjärdeplatsen – därav så många kandidater.
Tosito och Strawberry satsar på nytt hotell
Stordalen: ”Det här blir ett retro-progressivt ”powerhouse”.
Kontorshyrorna i city är låga och vakanserna minskar
Lars Johnsson om läget på kontorsmarknaden – och han ger en helt annan bild.
Areim växer inom lättindustri – köper 20.000 kvm
Äger nu drygt 90 fastigheter med omkring 380.000 kvadratmeter inom segmentet.
Hyr 2.400 kvm på västra Kungsholmen
Samlokaliserar från tre adresser i Stockholmsområdet.
Wihlborgs hyr ut 3.600 kvm till innovationshub
Utökar sin verksamhet till andra sidan gatan. Flyttar in i gamla Saab-fastigheten.
Hines i ny stor bostadsaffär i 08-området
Affären omfattar 17.000 kvm BOA och över 300 hyreslägenheter. Tredje förvärvet. FV bedömer priset.
Så vill Pembroke tillföra 7.000 kvm kontor nära Sergels torg
✓ Lösningen med terrassen ✓ Historien med bankerna. ✓ Volymen som tillförs. ✓ Fokus på hållbarhet. ✓ Inspirerats av grannarna.
Fem i kamp om att vinna Årets Lokalkonsult 2025
Juryn har gjort sitt val. Vinnaren offentliggörs på måndag.
Handelsfastigheter smider stora planer för Lund Södra
Förvärvat 82.000 kvm mark i attraktivt läge. Planerar ny handelsplats.
Storföretag söker 6.000 kvm kontor i Stockholm
Planerar att samlokalisera två kontor. Läs om sökområdena och vilka som kan tappa hyresgästen.
Fem i kamp om drömprojekt
Nära både Mälaren och stationen.
Skifte i toppen på CBRE
Den internationella jätten möblerar om i toppen på det svenska bolaget.
Siktade på notering – nu är bolaget försatt i konkurs
Beslut vid Södertörns tingsrätt.
Convendum i nytt hyresavtal – kan slutföra rekonstruktion
Tioårigt hyresavtal – hyresfritt första året. Får ny storägare i januari.