Corem Köpenhamn.
Corem har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Elgiganten avseende 3 725 kvm kontorslokaler i Fairway House i Köpenhamn.

Elgiganten flyttar HK i Köpenhamn till Corem

Corem tecknar tioårigt avtal med Elgiganten om cirka 3.700 kvm i stadsdelen Örestad i Köpenhamn. Elgiganten flyttar både HK och kundservice till byggnaden. Totalt har Corem tre kommersiella fastigheter om cirka 30.000 kvm i Köpenhamn.

Fastigheten ligger i stadsdelen Örestad. Före inflyttning kommer lokalen att moderniseras och anpassas till verksamheten, samtidigt görs en teknisk uppgradering gällande byggnadens installationer och infrastruktur. Tillträde är planerat till tredje kvartalet 2026.

– Vi ser fram emot samarbetet med Corem och att flytta in både huvudkontoret och vårt kundcenter i nya och fina lokaler, säger Peder Stedal, Managing Director på Elgiganten Danmark.

– Vi är glada att kunna välkomna Elgiganten till moderna lokaler mitt i Örestad, med närhet och god tillgänglighet till både Kastrup och centrala Köpenhamn, säger Maria Hovmøller, affärsenhetschef på Corem i Köpenhamn.

Corem i Köpenhamn äger tre kommersiella fastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta om cirka 30.000 kvm, främst kontorslokaler.

