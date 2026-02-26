Fastigheterna Hammaren 2 och 6 på Göteborgsvägen 10 och 12.

Ekström säljer till Alingsåshem

Alingsåshem har förvärvat fastigheterna Hammaren 2 och Hammaren 6 på Göteborgsvägen 10 och 12 i Alingsås. Affären innebär att Alingsåshem tar över ägandet från Ekström Fastigheter.

Annons

Fastigheterna är fullt uthyrda och omfattar cirka 2 600 kvm kontor och verksamhetsytor samt 4 300 kvm mark. För hyresgästerna innebär ägarbytet inga förändringar i nuläget utan verksamheterna fortsätter som vanligt.

Fastigheterna är belägna i området Lyckan, nära centralstationen och Stampen, ett område med industrihistorisk prägel som på senare år ingått i stadens utvecklingsplaner. Kommunen har uttryckt en vilja att utveckla området till en blandstad med både bostäder och arbetsplatser.

Ekström Fastigheter påbörjade redan 2022 ett projekteringsarbete tillsammans med Wingårdhs Arkitektbyrå för att möjliggöra bostadsproduktion på delar av fastigheterna. Arbetet pausades under pandemin, men planerna har varit en viktig del av områdets långsiktiga utveckling.

Vi har tagit del av den tidigare fastighetsägarens planer för området och ser naturligtvis positivt på att vara med och utveckla nya bostadsområden i tätorten. Men det är planer som vi ser ligger ganska långt fram i tiden, säger Henrik Pettersson, vd för Alingsåshem.

Ekström Fastigheter förvärvade fastigheterna år 2010, då de var sammanbyggda och huvudsakligen användes för järnhandelsverksamhet. Efter att järnhandeln avvecklats separerades byggnaderna och utvecklades successivt för nya verksamheter, bland annat maskinuthyrning, offentlig verksamhet och kontor. Genom åren har fastigheterna renoverats och anpassats för dagens hyresgäster och verksamheter.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

18 klara för Humlegårdens Origo

Läs om de nya hyresgästerna. Stor lokal högt upp återstår att hyra ut.

Grönt ljus för stort område – jv bygger 450 bostäder

Politikerna ger tummen upp.

Nyfiken pionjär inom hållbarhet

Miniintervju med Eva Sterner.

Domstol ger grönt ljus för bostäder vid t-banan

Planerar att bygga 45 studentbostäder.

Efter nedmonteringen: Detta innehåller SBB nu

Nytt bolag skapades under 2025. Målet är att allt där ska vara avyttrat inom fem år. SBB öppnar även för att sälja ytterligare ett bestånd.

Junger lämnar efter 22 år

Klart med ny vd för Winn Hotel Group.

Efter succéerna – utmaning om 24 000 kvm för Castellum

”Vi har jobbat mycket med att öka intresset och för att få rörelse i området även kvällstid”. Berättar för FV om planerna.

Bygger högt på Kungsholmen – mittemot slott

Fem etagelägenheter högst upp. En finns till salu för 20,4 miljoner kronor.

Central spökkåk får liv igen – satsning med ny ägare

Köper stor fastighet på vakanstyngd gågata. Nya ägaren berättar för FV om planerna.

Balder köper jättebilligt – många utmaningar väntar

FV berättar om fastigheterna och kvadratmeterpriserna för fem förvärvade fastigheter.

Här öppnar kinesiska BYD mitt i Stockholm

Tecknat avtal för lokal som sedan länge stått tom.

”Det känns som vi skall ta ut svängarna”

Värderingshärvan rullar vidare. Expert: ”Det ser ut som om man hade bestämt sig för vad parken skulle vara värd och justerade siffrorna för att det skulle bli så”.
Mipim 2025

Lista: Bolagen som skickar flest till Mipim

Några storsatsar medan de flesta skickar mindre delegationer. Se hur de svenska bolagen agerar.

Tecknar stort serviceavtal med Vasakronan

En handfull stora fastigheter i centrala Stockholm. ”Det är ett superförtroende”.

 Tillbaka till förstasidan