Ekström säljer till Alingsåshem

Alingsåshem har förvärvat fastigheterna Hammaren 2 och Hammaren 6 på Göteborgsvägen 10 och 12 i Alingsås. Affären innebär att Alingsåshem tar över ägandet från Ekström Fastigheter.

Fastigheterna är fullt uthyrda och omfattar cirka 2 600 kvm kontor och verksamhetsytor samt 4 300 kvm mark. För hyresgästerna innebär ägarbytet inga förändringar i nuläget utan verksamheterna fortsätter som vanligt.

Fastigheterna är belägna i området Lyckan, nära centralstationen och Stampen, ett område med industrihistorisk prägel som på senare år ingått i stadens utvecklingsplaner. Kommunen har uttryckt en vilja att utveckla området till en blandstad med både bostäder och arbetsplatser.

Ekström Fastigheter påbörjade redan 2022 ett projekteringsarbete tillsammans med Wingårdhs Arkitektbyrå för att möjliggöra bostadsproduktion på delar av fastigheterna. Arbetet pausades under pandemin, men planerna har varit en viktig del av områdets långsiktiga utveckling.

Vi har tagit del av den tidigare fastighetsägarens planer för området och ser naturligtvis positivt på att vara med och utveckla nya bostadsområden i tätorten. Men det är planer som vi ser ligger ganska långt fram i tiden, säger Henrik Pettersson, vd för Alingsåshem.

Ekström Fastigheter förvärvade fastigheterna år 2010, då de var sammanbyggda och huvudsakligen användes för järnhandelsverksamhet. Efter att järnhandeln avvecklats separerades byggnaderna och utvecklades successivt för nya verksamheter, bland annat maskinuthyrning, offentlig verksamhet och kontor. Genom åren har fastigheterna renoverats och anpassats för dagens hyresgäster och verksamheter.