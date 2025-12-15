Stefan Ränk, Einar Mattsson och Chris Österlund, Familjebostäder.

Einar Mattsson i mål med miljardaffär i Hjulsta

Stockholms stads kommunfullmäktige har beslut om att köpa tillbaka cirka 1.200 hyreslägenheter i Hjulsta till det kommunala bolaget Familjebostäder. Säljare är Einar Mattsson.

Fastighetsvärlden berättade om 1,4 miljardersaffären för första gången i början av september 2025.

– Det här är en glädjens dag för både Hjulstaborna och för Stockholm som helhet. Med köpet fortsätter vi att bygga en stad där en egen bostad är en rättighet, inte en lyx för några få, säger Deniz Butros (V), bostadsborgarråd i Stockholms stad efter beslutet i kommunfullmäktige.

Affären genomförs under 2026 och innebär ingen förändring av de befintliga hyresavtalen.

Från moderateras sida har man hela tiden protesterat mot affären:

– Stockholm är på väg mot 100 miljarder i skuld och skuldsätter därmed varje stockholmare med över 100 000 kronor. I praktiken lånar socialdemokraterna ytterligare över en miljard bara för att byta namn på en skylt, från Einar Mattson till Familjebostäder, då bostäderna redan står där och Stockholm inte får en enda till bostad genom affären. Det är en helt obegriplig prioritering. Varje krona i lån tränger undan resurser till skola, omsorg och trygghet, säger Christofer Fjellner (M), oppositionsborgarråd och gruppledare.

