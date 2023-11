EHF lägger bud på Götenehus

EHF äger sedan tidigare 72 procent av Götenehus Group. Erbjuder premie om nära 18 procent över senaste kurs på First North.

Den störste ägaren i Götenehus Group, EHF, har lagt ett bud på bolaget och bjuder 3,25 kronor per aktie. EHF:s erbjudande värderar aktierna i Götenehus till totalt cirka 398 miljoner kronor.

Götenehus Group bedriver småhustillverkning, fastighetsutveckling samt har ett förvaltningsbestånd,

EHF och Erik Hemberg privat (inklusive närstående) äger redan cirka 72,0 procent av aktierna i Götenehus. Två aktieägare, Karl-Johan Blank och Claes Hansson som totalt äger 9,1 procent i Götenehus har åtagit sig att acceptera budet. Inga krav på att komma upp i minst 90 procent ägande ställs i erbjudandet till övriga aktieägare.

Budet innebär en premie om cirka 17,8 procent jämfört med slutkursen 2,76 kronor för Götenehus B-aktie den 15 november 2023, dagen innan budet offentliggjordes.

Det är en premie om cirka 23,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Götenehus B-aktie under de senaste 30 handelsdagarna till och med den 15 november.

EHF framför flera skäl till att Götenehus skulle passa bättre som ett onoterat bolag med en stark och fokuserad ägarbild, än som ett noterat bolag. Bland annat att samtliga tre affärsområden står inför utmaningar i det vikande ekonomiska klimatet med hög och ihållande inflation samt stigande räntor. Man tror att det behöver genomföras förändringar för att skapa en stabilare plattform för framtida tillväxt och lönsamhet. Bolagets deltagande i en fortsatt konsolidering, av såväl hustillverkningsmarknaden som fastighetsförvaltningen inom Forshem, lär initialt ha negativa resultateffekter och kan genomföras både snabbare och mer kraftfullt under privat ägande. Sådana initiativ är enligt EHF:s uppfattning nödvändiga för att stärka bolagets framtida konkurrenskraft och för att skapa bästa möjliga förutsättningar för bolaget och dess anställda.

Vidare ser EHF både en fördel och en kostnadsbesparing i att bolagets ledning helt kan fokusera på att utveckla verksamheten istället för att även behöva hantera aktiemarknadsfrågor. I dagsläget då likviditeten i aktien är mycket begränsad samt ett ogynnsamt sentiment råder för både hustillverkare och fastighetsbolag, har inte Götenehus möjlighet att dra fördel av det en marknadsnotering av aktien kan erbjuda. Vidare har EHF en långsiktig tro på Götenehus som bolag.

Götenehus bedriver sin verksamhet under varumärkena Forshem Fastigheter, Trähusstaden och Götenehus. Under 2022 omsatte Götenehus cirka 1,4 miljarder kronor med ett rörelseresultat om cirka 26,6 miljoner kronor. Per den 30 september 2023 hade Götenehus 154 anställda.