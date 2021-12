EHF i affär om 160 miljoner i Tranås

EHF säljer fastigheterna Telegrafen 14, Telefonen 13 och 19, Norra Missionen 13 samt Mejseln 2 och 3 i Tranås.

Försäljningen sker genom försäljning av aktier i bolag. Fastigheterna har ett överenskommet fastighetsvärde om totalt 158,4 Mkr med ett beräknat driftnetto om ca 7,4 Mkr exklusive vakanser.

Totala hyresintäkter uppgår till ca 12,2 Mkr exklusive vakanser. Fastigheternas uthyrningsbara yta uppgår idag till ca 21.000 kvm varav ca 17.100 kvm är uthyrt. Fastigheterna består idag av i huvudsak av livsmedel, bostäder och kontor.

Fastigheterna har utvecklings och förädlingspotential för såväl lager/logistik som handel och är en del av Tranås framtida stadsutveckling inom västra utvecklingsområdet i anslutning till järnvägsstationen i Tranås.

Efter emissionen kommer EHF vara tredje största aktieägaren i Real Fastigheter AB med ca 14% ägarandel. Förvärvet finansieras genom en riktad emission av stamaktier av serie B till EHF om totalt 57,0 Mkr till en teckningskurs om 0,03 kr per aktie.

– Ännu en gång har Real Fastigheter och EHF genomfört en för bägge parter lyckosam fastighetsaffär i Tranås. 2018 genomfördes affären avseende fastigheten Kompaniet i Tranås med bl.a EFG som stor hyresgäst. Nu denna gång är det en ”portfölj” av sex fastigheter som har varit i EHFAB:s ägo under ca. 3 års tid. Att EHFAB såväl håller kvar förvaltarskapet av dessa fastigheterna och går in som av de större aktieägarna i Real Fastigheter AB bidrar med såväl kontinuitet som fortsatta möjligheter till nya fastighetsaffärer i dialog mellan EHFAB och Real Fastigheter AB” säger Per Alexanderson, vd och Koncernchef EHF, i ett pressmeddelande

– Vi kommer att fortsätta att förvalta och utveckla fastigheterna, vi är mitt i utvecklingsfasen som vi har påbörjat. Hyresgästerna i fastigheterna påverkas ej av förvärvet då det sker genom aktieöverlåtelse och EHF kommer på uppdrag av Real Fastigheter fortsatt att utveckla och förvalta fastigheterna, säger Patric Westdahl, vid EHF i samma pressmeddelande.

– Med det här köpet stärker vi innehavet avsevärt och kraftsamlar i Tranås. Det är fastigheter som passar Real riktigt bra och som ligger i linje med vårt bestånd och vår strategi med utvecklingsfastigheter i och i anslutning till centralorter. Med det här köpet får bolaget ett samlat fastighetsvärde på drygt 900 Mkr och vi stärker vårt kassaflöde ytterligare. Vi ser fram emot att kunna utveckla och förvalta dessa vidare och vi hälsar Erik Hemberg Fastighets AB välkommen som delägare, säger Michael Derk, vd Real Fastigheter AB, i pressmeddelandet.

Erik Hemberg Fastighets AB är en företagskoncern som bygger, utvecklar och förvaltar fastighetsbestånd i Sverige. Företaget är en av de större delägarna i Götenehus Group som är noterat på First North.

Real Fastigheter AB hettet tidigare Real Holdings, men bytte namn 2021. Bolaget grundades 2011. I mars 2019 begärdes bolaget i rekonstruktion. Vid den efterföljande emissionen fick bolaget ny ägarstruktur, ny bolagsledning och en ny styrelse. Stora ägare är Michael Derk, Svea Ekonomi, Bengt Linden, Klenoden i Anviken AB, Neoma Förvaltnings AB och Bertil Linell Förvaltnings som tillsammans kontrollerar 70 procent. Från och med i april 2016 handlas Real Fastigheters B-aktie på Nordic SME.