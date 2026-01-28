Efter razzia mot kommunhus – fem misstänkta för grovt brott

Fem är misstänkta för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott efter Ekobrottsmyndighetens och polisens husrannsakan mot Sundsvalls kommunhus under tisdagen. Misstankarna rör de två kommunala bolagen Stadsbacken och Sundsvalls Logistikpark, och ska gälla en årsredovisning.

Annons

Läs även

Under tisdagen genomförde Ekobrottsmyndigheten och polisen en husrannsakan i kommunhuset i Sundsvall. Fem personer i Sundsvall och en person i Stockholm greps men har alla blivit släppta efter förhör. Personen i Stockholm är inte längre misstänkt för brott medan de fem fortsatt är misstänkta – för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott, skriver Sundsvalls Tidning.

Tre av de misstänkta ska ha kopplingar till de två kommunala bolagen Sundsvalls Logistikpark och Stadsbacken. Två är socialdemokratiska politiker, som nu har tagit en paus från de politiska uppdragen. Logistikparken invigdes under våren 2024 och ska sedan dess ha gått med underskott. Sundsvalls Tidning avslöjade våren 2025 att kommunen har tvingats till en kraftig nedskrivning av värdet för logistikparken.

Misstankarna ska vara kopplade till en årsredovisning.

I ett pressmeddelande skriver Socialdemokraterna i Sundsvall:

”Den information vi fått av dem är att misstankarna är kopplade till årsredovisning 2024 för Sundsvall Logistikpark och Stadsbacken AB samt värderingen av Sundsvall Logistikpark”.

Kommunala Stadsbacken fungerar som moderbolag för kommunens andra bolag.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 10:21

Förvärvar Nordr i Sverige

Stor affär i mål. Runt 10.000 byggrätter i storstadsområdena. Två mångmiljardärer på säljsidan.

Vasakronan säljer för 200 mkr

Avyttrar mindre kontorsfastighet.

Årets bästa affärer 2025 – två vinnare korade

Juryn har valt de bästa köpen respektive de bästa försäljningarna under 2025. De fem bästa i varje kategori listas.

Möjlighet att göra som Zlatan

Tomställt bostadshus på Östermalm till salu. Även bostadsrättsutvecklare lär vara nyfikna.

Planen: Nytt stort hotell- och nöjeskvarter

Omfattar totalt 20.300 kvm fördelat i två kvarter. Planeras innehålla bland annat biograf, hotell, bostäder, saluhall och restaurang.

Jätte letar logistik nära svenska storstäder

Berättar om planerna för FV.

Hyr ut 3.300 kvm i Turitzhuset

Renovering ska ge huset från 1940-talet nytt liv.

Säljer på Gärdet för 81 mkr

Säljaren har kvar en handfull fastigheter.

Svenska blir chef för en av världens största

Bolaget har tillgångar för nästan två biljoner svenska kronor. Har nyligen gjort stora köp i Sverige inom två segment.

Gör första förvärvet i Södertälje centrum

Snabbväxande utvecklare tar steget in i Södertälje.

Redo bygga bostäder och kontor på gamla Pharmaciatomten

Stort projekt. Se illustrationer och läs om fastighetsägarens planer.

Glad och sur reaktion på Episurfs affär

Reaktionen på morgonens affär spretar. Det ena bolaget går upp 18 procent, det andra ned med 8 procent.

Förlikning mellan Engelbert och Selin

Ska betala 26 miljoner kronor.

Percy Nilsson och Granitor satsar på nytt hotell

Ambitionen är att skapa ett destinationshotell med spa. Totalt 9.000 kvm.

Batljans nya Episurf slår till med miljardköp

Börsbolag säljer och blir delägare. Mer än 600 bostäder och en citygalleria ingår i köpet. FV berättar om beståndet och affären.

Jens Andersson: ”Ambitionen är att hålla ett högt tempo”
Tillbaka till förstasidan