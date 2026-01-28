Efter razzia mot kommunhus – fem misstänkta för grovt brott

Fem är misstänkta för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott efter Ekobrottsmyndighetens och polisens husrannsakan mot Sundsvalls kommunhus under tisdagen. Misstankarna rör de två kommunala bolagen Stadsbacken och Sundsvalls Logistikpark, och ska gälla en årsredovisning.

Under tisdagen genomförde Ekobrottsmyndigheten och polisen en husrannsakan i kommunhuset i Sundsvall. Fem personer i Sundsvall och en person i Stockholm greps men har alla blivit släppta efter förhör. Personen i Stockholm är inte längre misstänkt för brott medan de fem fortsatt är misstänkta – för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott, skriver Sundsvalls Tidning.

Tre av de misstänkta ska ha kopplingar till de två kommunala bolagen Sundsvalls Logistikpark och Stadsbacken. Två är socialdemokratiska politiker, som nu har tagit en paus från de politiska uppdragen. Logistikparken invigdes under våren 2024 och ska sedan dess ha gått med underskott. Sundsvalls Tidning avslöjade våren 2025 att kommunen har tvingats till en kraftig nedskrivning av värdet för logistikparken.

Misstankarna ska vara kopplade till en årsredovisning.

I ett pressmeddelande skriver Socialdemokraterna i Sundsvall:

”Den information vi fått av dem är att misstankarna är kopplade till årsredovisning 2024 för Sundsvall Logistikpark och Stadsbacken AB samt värderingen av Sundsvall Logistikpark”.

Kommunala Stadsbacken fungerar som moderbolag för kommunens andra bolag.