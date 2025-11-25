LF Bergslagen stärker Västerås stadskärna – nytt kontor ska lyfta kvarteret Njord.

Efter nobben från regeringen – så utvecklar LF centrala Västerås

Det finns mycket projektplaner i centrala Västerås. Bland annat har LF Bergslagen haft stora planer för fastigheten Njord 8, alltså kongresscentret, för att utveckla det som upplevelsekvarter. Efter att både länsstyrelsen och regeringen sagt nej satsar fastighetsägaren istället på en mindre påbyggnation.

Det var i början av sommaren som regeringen nobbade planerna. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Västerås hade tidigare stått bakom planerna.

LF Bergslagen har jobbat vidare med projektplanerna, i mindre skala.

Den befintliga byggnaden kommer att byggas om och förses med en ny våning. I huset kommer bland annat LF Bergslagens personal att ha sitt kontor, och här kommer även LF Bergslagens kundcenter samt LF Fastighetsförmedling att finnas.

– Vi vill lyfta kvarteret Njord och kommer öppna upp fasaden och göra Kopparbergsvägen mer levande och upplyst, både för oss själva och för Västerås som stad. Genom att utveckla fastigheten på ett hållbart sätt skapar vi ett modernt kontor och bidrar samtidigt till en mer tilltalande stadsmiljö, säger Pierre Schuster, vd för LF Bergslagen.

Projektet är en vidareutveckling av de tidigare planerna på ett större upplevelsekvarter i området. Efter att regeringen tidigare i år beslutat att inte gå vidare med den då föreslagna detaljplanen har LF Bergslagen arbetat fram en ny lösning som tar tillvara de befintliga förutsättningarna.

– Vi respekterade naturligtvis beslutet från regeringen och länsstyrelsen, och har nu fokuserat på att hitta ett alternativ som både gynnar staden och uppfyller våra hållbarhetsmål. Vi ser fram emot att bidra till ett mer attraktivt och levande kvarter, fortsätter Pierre Schuster.

Byggnaden behåller sin befintliga stomme, vilket är en viktig del av projektets hållbarhetsprofil.

– Att inte riva betong är avgörande för att minska CO₂-utsläpp. Genom att ta tillvara det som redan finns kan vi både bevara resurser och skapa nytt värde, säger Jimmie Almberg, fastighetschef på LF Bergslagen.

Projektet genomförs i samarbete med Kadesjös och Peab.

– Vi på Kadesjös är glada och hedrade över det förtroende vi fått från LF Bergslagen. Vi ser fram emot att genomföra ett framgångsrikt samverkansprojekt tillsammans, säger Karolin Drew från Kadesjös.

– Vi på Peab är stolta över att vara entreprenör i detta spännande projekt. Tillsammans med våra samarbetspartners ser vi fram emot att starta produktionen och skapa något som bidrar till stadens utveckling, säger Malin Häggkvist, projektchef på Peab.

Projektet kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, vilket innebär höga krav på energieffektivitet, materialval och inomhusmiljö. Arbetet med ombyggnationen är igång och bygget beräknas stå klart om drygt två år.

