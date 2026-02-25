Efter nedmonteringen: Detta innehåller SBB nu

Nytt bolag skapades under 2025. Målet är att allt där ska vara avyttrat inom fem år. SBB öppnar även för att sälja ytterligare ett bestånd.
Lediga jobb
Fler Nyheter från förstasidan
Domstol ger grönt ljus för bostäder vid t-banan
Planerar att bygga 45 studentbostäder.
Junger lämnar efter 22 år
Klart med ny vd för Winn Hotel Group.
Efter succéerna – utmaning om 24 000 kvm för Castellum
”Vi har jobbat mycket med att öka intresset och för att få rörelse i området även kvällstid”. Berättar för FV om planerna.
Bygger högt på Kungsholmen – mittemot slott
Fem etagelägenheter högst upp. En finns till salu för 20,4 miljoner kronor.
Central spökkåk får liv igen – satsning med ny ägare
Köper stor fastighet på vakanstyngd gågata. Nya ägaren berättar för FV om planerna.
Balder köper jättebilligt – många utmaningar väntar
FV berättar om fastigheterna och kvadratmeterpriserna för fem förvärvade fastigheter.
Här öppnar kinesiska BYD mitt i Stockholm
Tecknat avtal för lokal som sedan länge stått tom.
”Det känns som vi skall ta ut svängarna”
Värderingshärvan rullar vidare. Expert: ”Det ser ut som om man hade bestämt sig för vad parken skulle vara värd och justerade siffrorna för att det skulle bli så”.
Lista: Bolagen som skickar flest till Mipim
Några storsatsar medan de flesta skickar mindre delegationer. Se hur de svenska bolagen agerar.
Tecknar stort serviceavtal med Vasakronan
En handfull stora fastigheter i centrala Stockholm. ”Det är ett superförtroende”.
Byggstartar 400 bostäder
Ett av de största studentbostadsprojekten på flera decennier.
Wihlborgs köper för halv miljard i hippt område
Området har blivit en ny central kontorsknutpunkt.
Endast 2 av 14 bolag har sänkt vakansgraden
Åtta bolag har höjt vakansen det senaste kvartalet. Läs även om vakansutvecklingen sedan 2021 för 14 investerare som fokuserar på kontor – bolag för bolag.
K-Fastigheter säljer till Titania
Köper projektfastighet för 75 000 kr/kvm.