Edblad öppnar hos Vasakronan i Malmö

I slutet av november öppnar smyckeskedjan Edblad sin första butik i Malmö. Det blir i Vasakronans fastighet Elefanten 23 på Södra Förstadsgatan 22.

Edblad startades för 20 år sedan och har har idag ett tiotal butiker. 6 butiker ligger i Stockholm, 2 i Göteborg, en i Uppsala samt en i Norrtälje, som är trakten där företaget startades upp. Företaget säljer även via en mängd återförsäljare och via en omfattande e-handel.

I den nya Malmöbutiken kommer utbudet av smycken att kompletteras med en speciell ”avdelning”, en ear piercing-studio.