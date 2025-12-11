ECIT samlar verksamheten på 2.400 kvm på Kungsholmen

ECIT samlar verksamheten på Kungsholmen i Stockholm. Därmed lämnar bolaget tre andra förhyrningar i Stockholmsområdet. Lokalerna på Lindhagensgatan 112 omfattar 2.398 kvm. fastighetsägare är Alecta Fastigheter.

Det handlar om fastigheten Välmågan 8 där Nordea länge var stor hyresgäst.

Det nya kontoret på Kungsholmen, där ECIT nu samlar sin verksamhet i Stockholm, markerar en viktig satsning på kultur, samarbete och långsiktig tillväxt, och blir samtidigt en central punkt för koncernens fortsatta expansion i Sverige.

Flytten innebär att tre tidigare kontor i Sundbyberg, Medborgarplatsen och Kungsholmen nu blir ett gemensamt nav där medarbetare med specialistkompetens inom ekonomi, lön, HR, IT och affärssystem samlas under samma tak.

– Det här är en viktig satsning. När experter inom ekonomi, lön, HR, IT och system arbetar sida vid sida skapas bättre förutsättningar att utveckla nya lösningar som möter kundernas behov. Vi har redan ett starkt samarbete, men nu tar vi det till nästa nivå, säger Sophia Nilsson, HR Director på ECIT Solutions.

Totalt kommer strax under 200 medarbetare, som tillsammans stöttar ett stort antal kunder, att tillhöra det nya kontoret som har 156 arbetsplatser och moderna ytor anpassade för samarbete, kundmöten och hybridarbete.

– Medarbetarna har efterfrågat detta, och vi vet från andra orter exempelvis i Göteborg, att samlokalisering stärker både kultur, engagemang och känslan av att vara del av något större, säger Sophia Nilsson.

Lokalerna som ligger på Lindhagensgatan 112 och omfattar 2.398 kvm har byggts upp för att stödja samarbetsytor, modern teknik och en trivsam arbetsmiljö.

– Vi ville ha ett centralt läge som det är enkelt för både kunder och medarbetare att nå. Eftersom en stor del av vår verksamhet redan finns på Kungsholmen, blev fastigheten ett naturligt och perfekt val när möjligheten dök upp.

Under december avvecklas de tre tidigare kontoren. Möbler återvinns eller fräschas upp, och teknisk utrustning installeras i de nya lokalerna för att skapa en hållbar och modern arbetsplats.

Den 7 januari välkomnar ECIT samtliga medarbetare till det nya kontoret.

– Det känns helt rätt att starta året på en ny plats tillsammans. En ännu bättre arbetsplats där vi möts mer naturligt, samarbetar mer och fortsätter växa, säger Sophia Nilsson.