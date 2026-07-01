Ebba Pilo Karth slutar som CFO för John Mattson

Ebba Pilo Karth, CFO på John Mattson och medlem i bolagets koncernledning, lämnar på egen begäran sitt uppdrag i bolaget.

Ebba Pilo Karth lämnar sitt uppdrag som CFO på John Mattson.

Under en övergångsperiod kommer hon att fokusera på överlämningen. Rekrytering av efterträdare påbörjas omgående.

– Jag vill tacka Ebba för hennes värdefulla insatser under sin tid på John Mattson där hon haft en betydande roll i att skapa struktur i ett växande bolag. Ebba har varit en mycket uppskattad kollega och jag vill önska henne lycka till i framtiden, säger Per Nilsson, vd för John Mattson.

Som interim CFO har John Mattson utsett Lars Ingman, tidigare interim CFO på John Mattson och med erfarenhet från ett flertal andra noterade bolag. Lars Ingman tillträder med omedelbar verkan och kommer inneha rollen till dess att en efterträdare rekryterats.