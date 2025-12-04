Eastnine rekryterar CFO från Annehem

Eastnine har anställt Adela Colakovic som ny CFO på Eastnine. Adela, som beräknas tillträda sin tjänst i början på juni 2026, kommer närmast från en tjänst som CFO på Annehem Fastigheter.

– Vi välkomnar Adela i hennes roll som CFO på Eastnine och ser fram emot att utveckla bolaget tillsammans, säger Eastnines vd Kestutis Sasnauskas.

Britt-Marie Nyman kvarstår som CFO till och med Adelas tillträde i början på juni 2026.