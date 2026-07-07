Eastnine förvärvar The Bridge i Warszawa för 3,3 mdr

Eastnine har ingått avtal med Ghelamco om att förvärva den 40 våningar höga kontorsfastigheten The Bridge i Warszawa till ett underliggande fastighetsvärde om 300 miljoner euro, motsvarande 3,3 miljarder kronor. Förvärvet gör Warszawa till Eastnines största marknad.

Transaktionen, som är villkorad finansiering, förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2026. Affären förväntas öka förvaltningsresultatet per aktie med 201 procent till 0,371 euro.

The Bridge är en nyutvecklad 174 meter hög kontorsfastighet belägen mitt i Warszawas snabbt växande stadskärna, endast femhundra meter från Eastnines kontorsskrapa Warsaw Unit (köpt i november 2024 från samma säljare för 280 miljoner euro, en 200 meter hög kontorsbyggnad).

Därmed äger Eastnine två av de åtta högsta byggnaderna i den polska huvudstaden.

Fastigheten The Bridge, som färdigställdes 2025 av den belgiska utvecklaren Ghelamco, omfattar 55 300 kvm uthyrningsbar yta och 280 parkeringsplatser i underjordiskt garage. Byggnaden är av högsta tekniska kvalitet, med hållbarhets- och digitaliseringscertifieringar såsom BREEAM Outstanding, Well v2 Platinum, DGNB, SmartScore och WiredScore Platinum.

Fastigheten inkluderar Bellona, en fem våningar hög historisk byggnad, som totalrenoverats och integrerats genom en gemensam lobby.

Fastigheten är 92 procent uthyrd till totalt sju hyresgäster. De två största hyr tillsammans 76 procent av fastigheten. Erste Bank Polska, den tredje största banken och del av österrikiska Erste Group, hyr omkring

25 000 kvm på de 19 högsta våningarna för sitt polska huvudkontor. Visa, det globala betalningsbolaget, tecknade nyligen avtal för omkring 17 000 kvm för sin globala teknik- och produkthubb som etableras i Polen. Övriga hyresgäster inkluderar Grant Thornton, Astellas, Instytut Francuski och EssilorLuxotica. Det årliga hyresvärdet uppgår till 18,2 MEUR och den genomsnittliga hyresavtalstiden överstiger tio år. Hyresavtalen har triple-net-villkor och inkluderar årlig hyresindexering baserat på europeisk inflation.

Transaktionen, som genomförs som ett tillgångsförvärv från det polska bolaget ”Ghelamco The Bridge”, förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2026, när majoriteten av hyresgästerna har tillträtt sina lokaler.

Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 300 miljoner euro, med avdrag för hyror för lokaler som ännu inte tillträtts och återstående hyresgästanpassningar och hyresrabatter, inklusive för vakanta ytor. Den preliminära köpeskillingen uppgår till omkring 260 miljoner euro. Förvärvet kommer att finansieras med befintlig kassa, ett femårigt säkerställt banklån om 180 miljoner euro från Erste Group och tillkommande likvid från refinansieringar av lån i befintligt fastighetsbestånd.

Emission av aktier krävs inte för att finansiera förvärvet. Slutförande av transaktionen är föremål för vissa villkor inklusive finansiering.

– Vi är glada för möjligheten att addera ytterligare en flaggskeppsfastighet till vårt bestånd i Warszawas mest attraktiva stadsdel. Med förvärvet av The Bridge fördubblar vi vår marknadsposition i staden och Warszawa blir Eastnines största enskilda marknad, säger Eastnines vd Kestutis Sasnauskas.

Som ett resultat av transaktionen förväntas Eastnines förvaltningsresultat per aktie öka till 0,37 euro när samtliga hyresgäster tillträtt sina lokaler, vilket är en ökning om 201 procent jämfört med intjäningsförmågan per 31 mars 2026 justerat för de fastigheter som frånträddes i Riga den 25 maj 2026.