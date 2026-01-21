Eastnine förlänger och utökar med Vinted i Vilnius

Eastnine har förlängt och utökat hyresavtalet med Vinted i fastigheten Uptown Park i Vilnius. Avtalet löper i sju år till 2032 och omfattar cirka 12.600 kvm.

Uthyrningen innebär att Vinted förhyr hela kontorsfastigheten och ökar ytorna med cirka 3.000 kvm till totalt cirka 12.600 kvm. Det nya avtalet träder i kraft successivt fram till maj 2026. Fastigheten Uptown Park kommer därmed att vara fortsatt fullt uthyrd i ytterligare sju år.

Vinted, som har sitt huvudkontor i Eastnines fastighet Uptown Park, är den ledande marknadsplatsen för second hand-mode i Europa och är en populär plattform för alla typer av varor på andrahandsmarknaden. Fastigheten Uptown Park, som Eastnine förvärvade 2021, är certifierad med LEED Platinum och belägen i Vilnius, nära centralstationen och Gamla stan, i ett område som attraherar många techbolag.

– Det är glädjande att Vinted har valt att förlänga och utöka sitt avtal med Eastnine i ytterligare sju år. Med det förlängda förtroendet ser vi fram emot att fortsätta leverera högkvalitativ service i trivsam och inspirerande kontorsmiljö i Vilnius, säger Kestutis Sasnauskas, vd för Eastnine.