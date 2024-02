East Capital förvärvar stort i Estland

Parken är fulluthyrd. Förvärvet är det tionde och sista i den nu fullinvesterade ECRE-fonden, som har ett förvaltat kapital om 350 miljoner euro.

Advokatbyrån Ellex Raidla var rådgivare i affären på uppdrag av både köpare och säljare.

Logistikparken J13 ligger i Tänassilma, precis vid motorvägen som förbinder Helsingfors, Tallinn och Riga, samt fortsätter till Polen och resten av Europa. Läget innanför ringvägen runt Tallinn anses vara ett av de bästa i hela Estland.

J13 omfattar två byggnader med totalt 40.000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Samtliga lokaler är uthyrda till väletablerade bolag som DSV Estonia AS, Havi Logistics OÜ och Humana Sorteerimiskeskus OÜ. Flertalet av de tio hyresgästerna har funnits på plats ända sedan J13 projekterades 2012.

Affären är den tionde och sista i ECRE fond IV, och följer förvärvet i november 2023 av Rimi Logistics 93.000 kvadratmeter stora logistikcenter i Riga, Lettland. Genom förvärvet befäster ECRE sin ställning som Estlands största ägare och operatör av moderna logistikfastigheter, med en marknadsandel på cirka 8 procent.

ECRE planerar att göra lokalerna ännu mer attraktiva genom hållbarhetscertifiering (BREEAM) och uppgraderingar av resursförbrukning, energiprofil och andra hållbarhetsaspekter. Bland annat planeras en solpanelspark byggas på taket för att vara mer självförsörjande på energi. Projektet kommer att göras i samråd med hyresgästerna och med hänsyn till deras framtida behov.

Säljaren Tänassilma Logistics OÜ, ägs av Neokapital, ett privat investmentbolag som huvudsakligen är verksamt inom fastigheter och kapitalförvaltning.

– J13 är ett av de främsta objekten i den baltiska logistiksektorn. Affären visar att det finns en aktiv marknad i Baltikum där konkurrenskraftiga objekt inte har svårt att hitta köpare, kommenterar Kristjan Petjärv, Chairman of the Management Board, Neokapital i en kommentar.

– Det känns jättekul att kunna addera ännu en topprankad logistikpark till portföljen. J13 kompletterar våra befintliga investeringar perfekt och skapar mervärde för våra andelsägare. Som den marknadsledande aktören är vi en stark partner för befintliga och nya hyresgäster. Fastigheten håller redan nu mycket hög standard, men vi ska kvalitetshöja den ytterligare och säkerställa att den förblir topprankad av dess användare. Det får våra hyresgäster nytta av under kommande år, säger Albin Rosengren, Partner and Head of Real Estate, East Capital Group.

J13-transaktionen kräver den estniska konkurrensmyndighetens godkännande, som förväntas inom 30 dagar. För finansieringen svarar SEB. Köpeskillingen är 42 miljoner euro.