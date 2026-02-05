East Capital bygger Baltikums största logistikpark

Inom kort påbörjas den första etappen av byggnationen av East Capital Park Rae, som blir Baltikums största logistik- och lättindustripark. Park Rae är East Capitals första greenfield-utveckling. Projektet leds av dotterbolaget East Capital Real Estate, som är Baltikums tredje största ägare av logistik- och lättindustrifastigheter via sina fonder. Fastigheten ligger utanför Tallinn, Estland.

Den 2 februari undertecknade East Capital och det estniska bolaget Nordecon ett avtal om att uppföra den första byggnaden i den 130 000 m² stora logistik- och lättindustriparken, planerad på ett 30 hektar stort område i Rae kommun, nära Tallinn. Park Rae är belägen i ett exceptionellt attraktivt logistikläge, vid Tallinns ringled endast 15 minuters bilresa från Tallinns centrum och ett par minuter från flygplatsen.

I den första etappen kommer en byggnad om 32 000 m² att uppföras, varav cirka 1 200 m² utgör kontorsyta. Byggstarten är planerad till våren 2026 och man har ett ambitiöst mål om inflyttning under första halvåret 2027.

Albin Rosengren, Head of East Capital Real Estate säger: ”Utvecklingen av Park Rae är ett värdefullt tillskott till East Capitals portfölj och stärker bolagets position på den baltiska marknaden för kommersiella fastigheter, vårt erbjudande, och den flexibilitet vi kan erbjuda existerande och presumtiva hyresgäster. Projektet kommer även att bidra till den lokala ekonomiska utvecklingen genom att skapa nya arbetstillfällen och stärka näringslivet i regionen”.

Enligt Martin Otsa, Head of Development and Country Manager, East Capital Real Estate Estonia, motsvarade Nordecons anbud bäst kriterierna för byggprojektet. ”Hela byggprocessen kommer att präglas av fokus på hållbarhet och innovation, med stor vikt vid energieffektivitet, användning av hållbara material, innovativ design och smarta lösningar som främjar medarbetarnas välbefinnande. Målet är att uppnå miljöcertifieringen LEED Platinum, vilket ännu inte har tilldelats någon logistikpark i Baltikum. Detta blir ett viktigt steg framåt och sätter tonen för implementeringen av hållbara lösningar inom logistiksektorn.”

Anna Elam, Chairman, East Capital Park Rae, säger vidare att: ”Projektet syftar till att sätta en ny standard på marknaden, både vad gäller kvalitet och innovativa lösningar. Vårt fokus ligger inte enbart på utvecklingen av kommersiella ytor, utan på att erbjuda en helhetslösning som kombinerar logistik- och lättindustribyggnader med kontorsytor och rekreationsområden. Logistikområden känns ofta tråkiga, ogästvänliga och är sällan platser där vi människor vill vara. Detta är en utmaning eftersom logistik- och industribolagen behöver attrahera kompetent personal. Vårt mål är att skapa en miljö som förkroppsligar idén ’Designad för människor. Byggd för morgondagen’, en plats där företag kan skapa en komplett arbetsmiljö genom att kombinera logistik och produktion med moderna kontor av hög kvalitet, som motsvarar standarden för kontor i centrala Tallinn, men till ett mer attraktivt pris”.

För att hitta rätt lösning genomfördes 2024 en arkitekttävling där flera av landets främsta arkitektbyråer deltog, vilket var ett innovativt steg för branschen. Tävlingen vanns av arkitektbyrån DAGOpen. Övriga projektpartners inkluderar Studio Argus, ansvarig för inredningslösningar; Projektibüroo, med en nyckelroll i den övergripande projekteringen; Inseneribüroo Telora, som ansvarar för byggherrekontroll; samt Certify, som rådgivare i frågor som rör LEED-certifiering.