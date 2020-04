E-handlare hyr av Logicenters i Borås

Den onlinebaserade herrklädesbutiken Care of Carl har nu signerat ett hyreskontrakt med Logicenters. Flytten sker till Logicenters anläggning i Viared, strax utanför Borås, i oktober 2020. Care of Carl kommer att hyra cirka 12.000 kvm, vilket är motsvarar hälften av anläggningens yta. Det innebär att resterande area av fastigheten står tillgänglig för ytterligare hyresgäster med möjlig inflyttning under hösten 2020.

Boråsföretaget Care of Carl blir ny hyresgäst i Logicenters fastighet i Viared. Inflyttning i den moderna fastigheten som är byggd 2012 är planerad till oktober 2020. Byggnaden har tekniska specifikationer som är optimerade för modern logistikverksamhet och kommer att anpassas ytterligare efter den nya hyresgästens önskemål.

– Det känns väldigt roligt att få välkomna Care of Carl till deras nya logistikfastighet i Viared. De kommer att flytta in i en modern anläggning som har alla de specifikationer som krävs för att bedriva effektiv logistik. Dessutom är fastigheten belägen på en av Sveriges mest optimala platser för logistik. Care of Carl är en spännande aktör inom den kraftigt växande e- handeln och vi hoppas att de kommer att stortrivas i sin nya fastighet, säger Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters.

Fastigheten är belägen med ett bra skyltläge längs med riksväg 40 och områdets närhet till både Göteborg och Jönköping gör att området rankas som Sveriges främsta område för logistik. Närheten till Landvetters flygplats bidrar även till att det är ett mycket attraktivt läge för logistik.

Rådgivare som bistått parterna i denna förhandling var Savills.