AM Consultancy
Anna Spjuth och Maja Granberg startar byrån AM Consultancy.

Duo startar byrån AM Consultancy

Efter decennium i ledande roller på några av Sveriges mest välkända företag startar Anna Spjuth och Maja Granberg nu den gemensamma byrån AM Consultancy. De båda grundarna startar eget som ett svar på det gap i marknaden de själva har upplevt i sina tidigare roller.

Annons

AM är moderna managementkonsulter som förenar affärsstrategi, varumärkesutveckling och organisationsdesign med mänsklig värme och kommersiell skärpa.

Namnet AM anspelar på morgonljus, klarhet och möjligheter och står för känslan av att något nytt börjar. Helt enkelt ett nytt sätt att tänka, leda och skapa tillväxt.

– Vi har båda suttit på kundsidan och vet hur svårt det kan vara att omsätta strategi till verklighet. Det är där vi kommer in – vi bygger helheter som verkligen håller, för vi har gjort den resan själva –flera gånger, säger Maja Granberg, senast Senior Director Brand & Concept på Strawberry, dessförinnan tf global CMO på Zettle by PayPal, marketing director på Pophouse och flera globala varumärkesroller på Absolut Vodka.

– Vi startar AM för att vi tror på en ny typ av rådgivning: färre powerpoints, mer märkbar action. Vi gillar när det händer – när strategin flyttar in i kulturen, när affären drivs framåt, säger Anna Spjuth, tidigare CCO på Scandic samt SVP på Strawberry/Nordic Choice.

Tillsammans med tidigare arbetsgivare har duon byggt och vidareutvecklat hotellvarumärken som Home Hotel, Stopover, Clarion och Comfort. Dessförinnan gjorde Spjuth samma sorts uppdrag för numera ikoniska hotell som At Six, Hobo och Yasuragi. Framåt är planen att hjälpa allt från fastighetsbolag som vill öka attraktionskraften i en konkurrensutsatt marknad, till hospitalitybolag som behöver jobba igenom varumärket, gästupplevelsen och förbättra resultatet, till välgörenhetsorganisationer som behöver förnya sin relevans.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 12:14

Bekräftat: Brutal tysk miljardsmäll vid affär

FV:s uppgifter bekräftas.

Stopp för Stockholms stads miljardaffär

Affären innehåller 1.200 bostäder.
Inflationsmålet om 2 procent är det viktigaste.

Som väntat: Styrräntan lämnas oförändrad

Förväntas ligga kvar på samma nivå en tid framöver.

Möjlig vändning – vakansgraden ner i city

Positiva signaler innanför tullarna, sämre utanför.

Ny aktör gör blågul premiär med miljardköp

Över tusen bostäder ingår i transaktionen.

Miljardaffärer – FV summerar säljarens tidigare avyttringar
Opinion

Dags att se Kista med fler glasögon

Bilden av Kista har länge dominerats av siffror: vakansgrader, hyresnivåer och kvadratmeter. Men bakom siffrorna finns en plats som driver Sveriges högteknologiska utveckling.

H.I.G. gör premiärköp i Norge – och jagar i Sverige

Förvärvat 25.000 kvm lokaler i en första transaktion.

100.000 kvm kontor på spel i 08-området

FV avslöjar. Kan få stor påverkan på kontorsmarknaden. En hyresgäst ser över sina lokaler.

Kan bli livsviktigt andrum för Kista

I väntan på bostadsmarknaden och Ericssons besked. Speciellt ett fastighetsbolag kan bli stor vinnare.

Nya Acer Bostad laddar för nya köp

Bolaget har även gjort flera rekryteringar och räknar med att värva ytterligare två–tre nyckelpersoner inom kort.

G&K Blanks slår till igen

Miljardägaren gör ett andra förvärv inom bostadssegmentet.

Rikard Améen tar över efter David Werner

Ny uthyrningschef för kontor vid New Property.

Budpliktsbud på Citycon

Agerar i 35-miljardersbolaget. Äger sex stora i Sverige för 10 miljarder kronor.

Så kan nya tunnelbanan till Bromma flygplatsområde bli

En ny linje kan bli en del av Röd, Blå, Gul eller Grön linje – eller en fristående linje.

Nya Acer Bostad köper nytt för 450 mkr från SPG

FV känner endast till en affär de senaste åren med ett högre kvadratmeterpris.

 Tillbaka till förstasidan