Duo startar byrån AM Consultancy

Efter decennium i ledande roller på några av Sveriges mest välkända företag startar Anna Spjuth och Maja Granberg nu den gemensamma byrån AM Consultancy. De båda grundarna startar eget som ett svar på det gap i marknaden de själva har upplevt i sina tidigare roller.
AM är moderna managementkonsulter som förenar affärsstrategi, varumärkesutveckling och organisationsdesign med mänsklig värme och kommersiell skärpa.
Namnet AM anspelar på morgonljus, klarhet och möjligheter och står för känslan av att något nytt börjar. Helt enkelt ett nytt sätt att tänka, leda och skapa tillväxt.
– Vi har båda suttit på kundsidan och vet hur svårt det kan vara att omsätta strategi till verklighet. Det är där vi kommer in – vi bygger helheter som verkligen håller, för vi har gjort den resan själva –flera gånger, säger Maja Granberg, senast Senior Director Brand & Concept på Strawberry, dessförinnan tf global CMO på Zettle by PayPal, marketing director på Pophouse och flera globala varumärkesroller på Absolut Vodka.
– Vi startar AM för att vi tror på en ny typ av rådgivning: färre powerpoints, mer märkbar action. Vi gillar när det händer – när strategin flyttar in i kulturen, när affären drivs framåt, säger Anna Spjuth, tidigare CCO på Scandic samt SVP på Strawberry/Nordic Choice.
Tillsammans med tidigare arbetsgivare har duon byggt och vidareutvecklat hotellvarumärken som Home Hotel, Stopover, Clarion och Comfort. Dessförinnan gjorde Spjuth samma sorts uppdrag för numera ikoniska hotell som At Six, Hobo och Yasuragi. Framåt är planen att hjälpa allt från fastighetsbolag som vill öka attraktionskraften i en konkurrensutsatt marknad, till hospitalitybolag som behöver jobba igenom varumärket, gästupplevelsen och förbättra resultatet, till välgörenhetsorganisationer som behöver förnya sin relevans.