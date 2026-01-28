Duo säljstartar The Mews i Slakthusområdet

Nu har försäljningen av The Mews i Slakthusområdet, i Stockholm, inletts. Partnerskapet mellan Urban Partners och familjeägda Åke Sundvall etablerades våren 2025 med ambitionen att gemensamt utveckla bostadsrättsprojekt och äldreboenden i några av Stockholms mest attraktiva lägen.

The Mews, som i Stockholms stads planarbete benämnts som kvarter Q, utgör starten för satsningen, där parterna tar ett gemensamt ansvar för utveckling, genomförande och långsiktigt värdeskapande.

Totalt handlar det om cirka 120 bostäder fördelat över 20 townhouses och 100 lägenheter.

Ett prisexempel för en trea, om 85 kvadratmeter, på sjätte och högsta våningen är 11,5 miljoner kronor, motsvarande drygt 130.000 kr/kvm.

Carl-Adam von Schéele, vd för Urban Partners Sverige:

– The Mews visar styrkan i vårt samarbete med Åke Sundvall. Fokus har legat på att utveckla ett levande bostadskvarter i ett strategiskt viktigt läge med höga ambitioner kring kvalitet, hållbarhet och genomförande. Projektet kombinerar välgestaltad arkitektur, bostäder i olika storlekar och en tydlig koppling till platsens karaktär.

Projektet omfattar både lägenheter och stadsradhus och har ritats av Jägnefält Milton i samarbete med Kod Arkitekter. Ambitionen är att skapa bostäder med hög arkitektonisk kvalitet och stor flexibilitet, som ger utrymme för förändring över tid.

Preliminär byggstart sker sommaren 2026. Åke Sundvall Byggnads AB kommer att vara entreprenör och entreprenadavtal är tecknat.

Martin Sundvall, vd för Åke Sundvall:

– The Mews genomförs i linje med vårt etablerade arbetssätt, där vi tar ett integrerat ansvar för både utveckling och produktion. I samarbetet med Urban Partners har vi haft ett tydligt fokus på genomförbarhet och kvalitet genom hela processen, med ambitionen att skapa ett av Stockholms mest omtyckta bostadsområden, där människor kan växa och utvecklas över tid samtidigt som det ska bidra till helheten och stärka platsen över tid.