Duo i samarbete kring digital fastighetsvärdering

Proptechbolaget Pattern Geographic och fastighetsrådgivaren New Property ingår ett strategiskt samarbete för att digitalisera den svenska marknaden för fastighetsvärdering. Samtidigt meddelar Pattern att de säkrat nytt kapital för att accelerera utvecklingen.

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Fastighetsvärdering har länge präglats av manuella processer, tunga kalkylark och statiska PDF-rapporter som ibland levereras månader efter att uppdraget påbörjats, lite elakt beskrivet.

I takt med att kraven på transparens och spårbarhet ökar, inte minst genom uppdaterade RICS-standarder där ESG blivit en central del av värderingslogiken, växer behovet av en modern infrastruktur.

– Genom att kombinera vår plattform med New Propertys expertis skapas en lösning där värde, klimatrisk och marknadsinformation integreras i samma flöde, säger Caroline Meschke, VD på Pattern Geographic.

Genom samarbetet tar Pattern och New Property nu klivet in i en helt datadriven värld. Med Patterns loggas och historiseras alla relevanta datapunkter löpande, från driftnetto och vakansgrad till klimatrisker som extrem värme eller stigande havsnivåer.

Kunden äger sin egen data och bygger en kunskapsbas över tid, istället för att börja om vid varje värderingstillfälle.

– Fastighetsvärdering bygger på modeller, men modellerna är inte det unika. Det är antagandena bakom dem som avgör värdet. Vi har byggt en plattform där kunden äger sin data, där varje antagande blir spårbart över tid och där värderingar kan jämföras på ett helt nytt sätt. En fastighets värde och dess riskprofil hör ihop. Att kunna presentera detta samlat, löpande och med full spårbarhet är något marknaden efterfrågat länge.

I det nya samarbetet ansvarar New Property för den auktoriserade värderingen. För att bygga upp och leda denna verksamhet har bolaget rekryterat Yang Mattisson, tidigare chef för fastighetsvärdering på Danske Bank. Mattisson tillför en djup erfarenhet av fastighetskreditanalys och portföljvärdering från en institutionell miljö.

– New Property har alltid arbetat nära fastighetsbolagens hela affär, från att hyra ut en lokal till att finansiera förvärv, säger Henrik Eklund, vd på New Property. Värdering har länge varit den saknade pusselbiten i vårt integrerade erbjudande, men vi har saknat ett modernt verktyg som matchar hur marknaden faktiskt vill arbeta idag. Med Pattern får vi en plattform som gör värderingsprocessen transparent, kontinuerlig och skalbar. Och med Yang ombord har vi rätt person att bygga det med.

Ambitionen med partnerskapet är att skapa en ny branschstandard, där värderingen går från att vara en årlig punktinsats till en löpande och datadriven process, uppger bolagen i ett pressmeddelande.

I samband med den nya satsningen har Pattern Geographic tagit in nytt kapital från nya och gamla investerare.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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