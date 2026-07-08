Dubiös historik drabbar börsbolaget

Staten kräver tillbaka lämnat stöd om 81 mkr. Inte första gången återkrav ställs.

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Jenny Rehn, Nordiqus

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