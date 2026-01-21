Doxa rekryterar Anders Nordström som ny transaktionschef

Doxa stärker teamet med en ny transaktionschef – Anders Nordström. Rekryteringen går i linje med Doxas nya strategi med fokus på fastighetsinvesteringar med utvecklingsmöjligheter och kassaflöde.

Anders Nordström har över tretton års erfarenhet av kapitalmarknadstransaktioner, bland annat från Ares Management, eEquity och Adelis. Han kommer senast från rollen som CFO på Petbuddy Group och har även varit verksam som styrelseledamot i flera tillväxtbolag. I sin roll som transaktionschef kommer Anders att ansvara för genomförandet av fastighetstransaktioner samt bidra till att vidareutveckla Doxas investeringsverksamhet. Anders har en masterexamen inom finans vid Handelshögskolan i Stockholm.

– Vi är väldigt glada över att välkomna Anders till Doxa. Med hans långa erfarenhet inom kapitalmarknadstransaktioner stärker vi vår kapacitet att genomföra strategiskt viktiga affärer. Anders har en stark analytisk förmåga och ett tydligt affärsdriv, vilket är den kompetens som behövs när nu Doxa tar nästa steg i vår tillväxtresa, säger Christian Lindgren, VD för Doxa.

– Jag ser fram emot att tillsammans med Doxas team leda bolagets förvärvsarbete vidare och bygga långsiktigt värde för både befintliga och nya aktieägare, säger Anders Nordström, nytillträdd transaktionschef på Doxa.