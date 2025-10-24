Doxa presenterar ny strategisk inriktning

Doxas styrelse har beslutat om en ny strategisk inriktning för bolaget med fokus på fastighetsinvesteringar med utvecklingsmöjligheter och kassaflöde, där exempelvis refinansieringsbehov eller ägarförändringar skapar möjligheter till värdeskapande genom aktiv förvaltning och effektivare kapitalstrukturer. Strategin bygger på att skapa värde i transaktioner som gynnar Doxa och säljare av fastigheter och aktieägare

Genom denna selektiva strategi kan Doxa använda aktien som en effektiv transaktionsvaluta, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

På så sätt skapar Doxa dubbel nytta: säljaren får en likvid lösning på sitt finansiella problem, medan Doxa stärker sin balansräkning och bygger ett långsiktigt värde som gynnar aktieägarna. Genererade kassaflöden återinvesteras i verksamheten genom ytterligare förvärv av kassaflödesgenererande fastigheter och projektutveckling. Dessutom kan återköp av egna aktier i syfte att stärka aktieägarvärdet komma att genomföras, uppger dosa.

Det rådande marknadsläget skapar stora möjligheter. Doxa uppger att branschen befinner sig i en fas där refinansieringsbehoven inom fastighetssektorn är omfattande och där många aktörer ser över sina kapitalstrukturer. Samtidigt närmar sig flera fastighetsfonder slutet av sina livslängder, vilket driver fram ägarförändringar.

I denna miljö ser bolaget en attraktiv nisch för Doxa; att agera snabbt, selektivt och långsiktigt där traditionella köpare eller långivare är mindre aktiva.

– Med den nya strategin tar vi nästa steg i Doxas utveckling. Vi ser betydande möjligheter på den svenska fastighetsmarknaden där refinansieringsbehov, höga kapitalkostnader och förändrade ägarstrukturer skapar lägen att agera snabbt och långsiktigt. Doxa ska vara en aktiv och pålitlig partner i den delen av marknaden där flexibilitet och transaktionskompetens är avgörande. Vi har goda förutsättningar att skapa hållbar tillväxt, stabila kassaflöden och ökat aktieägarvärde över tid, säger Christian Lindgren, vd för Doxa.