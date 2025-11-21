Dospace och Genetor inleder samarbete
Dospace och Genetor inleder ett samarbete som ger båda aktörernas medlemmar tillgång till ett bredare geografiskt nätverk av arbetsplatser. Genetor har anläggningar i Malmö, Lund, Helsingborg och Ängelholm, och Dospace i Jönköping, Linköping, Norrköping, Gävle och Örebro. Det blir Dospaces tredje samarbete och i och med den senaste har man täckning i stora delar av Sverige.
Genom partnerskapet får Dospaces medlemmar möjlighet att arbeta från Genetors anläggningar i Malmö, Lund, Helsingborg och Ängelholm, och i sin tur får Genetors medlemmar tillgång till Dospaces platser i Jönköping, Linköping, Norrköping, Gävle och Örebro. Samarbetet omfattar även möjlighet att boka mötes- och konferensrum hos respektive part till förmånliga villkor.
– Vi är glada att ytterligare utöka möjligheterna för Genetors medlemmar att få tillgång till fler fantastiska coworking- och mötesanläggningar hos Dospace. Med detta samarbete får både våra och Dospaces medlemmar en bra tillgänglighet i hela södra Sverige. Vi ser fram emot att välkomna Dospaces medlemmar till våra anläggningar i Skåne och ska göra vårt yttersta för att alla ska känna sig lika hemma, säger Fredrik Sköld, CEO på Genetor.
Utöver arbetsytor ingår flera av aktörernas medlemsförmåner, såsom kaffe/te, öppna loungemiljöer och nätverksmöjligheter. Syftet är att stärka flexibiliteten för företag och individer som rör sig mellan olika städer och tillfälligt behöver fungerande arbetsplatser där de befinner sig.
– Det här partnerskapet ligger helt i linje med vår vision om att göra det enklare för människor att arbeta där de trivs och fungerar som bäst. Genom att koppla samman våra nätverk skapar vi större flexibilitet för våra medlemmar och stärker samtidigt coworkingmarknaden som helhet. Vi ser mycket fram emot att välkomna Genetors medlemmar till våra miljöer runtom i landet, säger Niclas Söör, vd på Dospace.
Dospace har sedan tidigare samarbete med House Be i norra Sverige och med Convendum i Stockholm, Göteborg och i Spanien.
Genetor har i dag sex anläggningar i Skåne om totalt 10.550 kvm. Dospace har nio anläggningar om totalt 15.000 kvm.