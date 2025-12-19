Dospace flyttar till Mannersons i Mjärdevi

Dospace har sin bakgrund i Mjärdevi i Linköping, där verksamheten en gång startade i en mindre enhet om 270 kvadratmeter i huset Mjärdevi Center. Mjärdevis starka ställning, både i Linköping och som ett nationellt och internationellt innovations- och kunskapskluster, gör området till en fortsatt viktig plats för Dospace att verka på. Att lämna den första siten där verksamheten tog form är ett naturligt steg i utvecklingen. Genom att samla hela verksamheten på samma adress skapas bättre förutsättningar att utvecklas i linje med Dospace och Mjärdevis karaktär och långsiktiga inriktning.

I fastigheten Nova dit flytten går har Dospace sedan februari 2024 bedrivit konferensverksamhet och hospitality management, med ansvar för värdskap, service kopplat till möten och konferenser samt samordning av gemensamma ytor i fastigheten.

– Mjärdevi är en viktig plats för Dospace och en miljö där vi har varit verksamma under lång tid. Samlingen av verksamheten är ett steg för att möta förändrade behov och skapa bättre förutsättningar i våra lokaler. Vi ser fram emot att fortsätta skapa en riktigt bra arbetsplatsupplevelse för våra medlemmar i Mjärdevi, men nu på ny adress, säger Maria Skotte, regional manager på Dospace.

Dospace Nova Mjärdevi ger goda förutsättningar för konferenser, möten och andra arrangemang. Här finns flera mötesrum i olika storlekar samt öppna ytor som fungerar väl för större samlingar, event och nätverksträffar. Restauranger och service i området gör det möjligt att genomföra möten och konferenser på en och samma plats utan att behöva förflytta sig. Att Linköpings universitet ligger i direkt närhet och att Dospace Nova Mjärdevi är placerat mitt i Linköpings techkluster skapar goda förutsättningar för samverkan mellan akademi och näringsliv.

– När vi nu samlar vårt coworkingerbjudande med den hospitality och konferensverksamhet som vi sedan tidigare bedriver i huset skapar vi för första gången ett helhetserbjudande som vi tror mycket på framåt. Genom att integrera vårt befintliga medlemsnätverk med två globala storbolags utvecklingskontor, IFS och Magna, breddar vi vårt community och gör värdet av att vara medlem i Dospace större i hela Sverige. Dessutom får vi ett skarpt case där vi tillsammans med två ledande teknikbolag kan vidareutveckla våra hospitalitytjänster, säger Niclas Söör, vd och grundare på Dospace Sweden.

Niclas Söör tror att det kan tänkas bli mer av helhetserbjudandet som man nu erbjuder i Nova Mjärdevi framöver i takt med att både kontorshyresgäster och fastighetsbolag efterfrågar högre servicegrad. Genom att tillföra hospitality och just service kan man därmed öka attraktiviteten i fastigheterna.

De nya lokalerna är på några hundra kvadratmeter, enligt Söör, men i avtalet ingår förutom coworkingytor även en stor lounge och mötesytor för Dospaces kunder.