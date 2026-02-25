Domstol ger grönt ljus för bostäder 10 meter från t-banan

Byggnation nära spår eller väg ger alltid diskussion. Mark- och miljödomstolen ger nu grönt ljus för att bygga studentbostäder tio meter från tunnelbanespåret i Bandhagen, i södra Stockholm. Där vill Lesconil AB uppföra en byggnad med 45 studentbostäder.

SL och Region Stockholm vill att byggnaden ska placeras minst 15 meter från spåret på grund av säkerhetsskäl. Men avståndet, räknat från spårmitt, till närmaste bostad är nu cirka 10 meter, uppger Mitt i.

Enligt domstolen är bestämmelsen inte att likställa med en föreskrift som tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen kan utfärda enligt lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Alltså är den inte heller en bindande rättsregel för kommunen, står det i domen.

Domstolen anser vidare att staden har utrett säkerhetsriskerna tillräckligt. Domen kan överklagas.

Byggherren planerar för ett bostadshus i fem plan plus ett garageplan i suterräng, en terrasserad gård och loftgångar ljudisolerade med betongglas. Arkitekt är LA arkitekter.