Dominik Röhrich rekryteras till Catella IM

Catella Group har rekryterat Dominik Röhrich till chef för Investment Management. Han kommer att leda koncernens investeringsförvaltningsplattform som täcker fond- och kapitalförvaltningsverksamhet i tolv europeiska länder med över 14 miljarder euro i förvaltat kapital.

Dominik Röhrich har över två decennier av erfarenhet av fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och verkställande ledarskap.

Utnämningen återspeglar Catellas fortsatta engagemang för att stärka sin pan-europeiska investeringskapacitet och leverera differentierat värde till kunder och partners.

Han efterträder Timo Nurminen som går i pension i slutet av året efter 27 år inom företaget. Timo har lett och framgångsrikt utvecklat affärsområdet sedan starten 2015. Sedan mars har han ersatts av Jyrki Konsala som tillförordnad chef för Investment Management.

– Utnämningen av Dominik Röhrich markerar ett viktigt steg i Catellas fortsatta ambition att bygga en förstklassig investeringsförvaltningsplattform. Hans djupa sektorkunskap, strategiska tänkesätt och beprövade ledarskap över europeiska marknader gör honom unikt positionerad för att driva vår nästa tillväxtfas. Dessutom välkomnar vi honom också tillbaka till Catella. Jag skulle också vilja förlänga min djupaste tacksamhet inom investeringsområdet sedan Timo N har varit förvaltningen inom investeringsområdet. 2015, säger Rikke Lykke, koncernchef på Catella.

Som chef för Investment Management kommer Dominik Röhrich att leda Catellas investeringsstrategier. Han kommer att samarbeta med fondförvaltnings- och kapitalförvaltningsteam för att driva resultat, utveckla nya investeringsinstrument och främja Catellas strategiska mål – expandera på nyckelmarknader, stärka institutionella partnerskap och integrera hållbarhet och innovation under investeringslivscykeln.

Dominik Röhrich har haft ledande roller på ledande europeiska värdepappersföretag, inklusive över 14 år på Patrizia där han senast hade rollen som managing director. Han har även arbetat som Asset & Investment Manager på Catella Real Estate AG KAG.

– Jag är glad att återförenas med Catella och dess talangfulla team i denna nya roll. Fastigheter har funnits med i min karriär ända från början, och jag har en djup uppskattning för dess komplexitet, dynamiska och långsiktiga värde som det kan ge. Jag ser fram emot att ge Catella det perspektivet när vi fortsätter att expandera och förnya vår pan-europeiska investeringsförvaltningsplattform, säger Dominik Röhrich.

I samband med utnämningen har Jyrki Konsala utsetts till chef för separata konton från och med den 1 mars, då Dominik Röhrich formellt tillträder sin roll.