Dollarstore till SHF i Gävle

Svenska Handelsfastigheter genomför nu en storsatsning på handelsplatsen Valbo i Gävle. Det öppnar för Dollarstore som redan under nästa höst inviger sin nya butik.

– Vi står nu inför en viktig utvecklingsfas för handelsplatsen. Genom att välkomna Dollarstore och samtidigt optimera våra fastigheter för andra hyresgäster skapar vi en mer framtidssäkrad destination, säger Patrick Kaemmerle, fastighetsförvaltare på Svenska Handelsfastigheter.

Detaljhandelskedjan öppnar i höst en 3.770 kvadratmeter stor butik och hyresavtalet sträcker sig till augusti 2036.

– Valbo är en plats vi länge sneglat på och där vi vet att många av våra kunder redan rör sig. Vi gillar lägen där vardagshandel möter inspiration och det är precis den typen av plats som Svenska Handelsfastigheter skapar. Vi ser fram emot att öppna en butik som är anpassad för framtiden och som erbjuder regionens invånare ett ytterligare alternativ att handla till lågpris, säger Fredrik Holmström, etableringschef på Dollarstore.

Svenska Handelsfastigheters modernisering av Valbo gör det samtidigt möjligt för Elgiganten och XXL att flytta in i nyrenoverade lokaler, vilket i sin tur gör att kedjorna kan lansera sina senaste butikskoncept. Båda aktörerna stärker därmed sina positioner i regionen. XXL:s nya avtal sträcker sig till 2034 och Elgigantens till 2036.

– Tillsammans stärker vi Valbos samlade erbjudande och bygger för långsiktig tillväxt, säger Patrick Kaemmerle, fastighetsförvaltare på Svenska Handelsfastigheter och fortsätter:

– Det är kombinationen av starka varumärken och målmedveten fastighetsutveckling som gör att handelsplatsen kan fortsätta växa i takt med efterfrågan.

Valbo ligger längs väg E16 cirka en mil väster om Gävle och är en av regionens största och mest populära handelsplatser och omsätter cirka 1,1 miljarder kronor per år.