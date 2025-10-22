Dollarstore i Norge läggs ner – annorlunda i Sverige

Hela Dollarstore i Norge, totalt 26 butiker, ska lägga ner. NorgesGruppen som driver kedjan bekräftar nyheten i ett pressmeddelande. I Sverige har kedjan en annan ägare, finska Tokmani Group.

Konkurrensen inom lågprissegmentet har blivit allt tuffare.

– Det här är ett krävande beslut, men det har fattats efter noggranna utvärderingar. Mycket arbete har lagts ner på att utveckla konceptet, men tyvärr har vi inte lyckats etablera en hållbar verksamhet, säger kedjechefen Tormod Lier.

Omsättningen i butikerna har blivit alltför låg för att hålla butikerna öppna. Norrmännen har valt andra koncept.

– Då finns det inte någon mening med att fortsätta driva butikerna.

Den finska detaljhandelskoncernen Tokmani Group driver sedan 2023 Dollarstore i Sverige. Här finns drygt 130 butiker.

Krisen i Norge har tvingat den svenska aktören att publicera ett uttalande:

– Vi har, liksom många av er, nåtts av nyheten att Dollarstore ska läggas ner i Norge. Då vi lustigt nog heter samma sak är det såklart lätt att anta att vi är samma bolag och att det är vi som ska avveckla vår verksamhet i Norge, men så är inte fallet, skriver det svenska Dollarstore i ett uttalande.

Dollarstore öppnar under andra halvåret sex nya butiker i Sverige.