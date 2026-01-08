Dollarstore dubblar lagret hos Castellum i Örebro

Castellum har tecknat ett nytt hyresavtal med Dollarstore, som utökar sina befintliga lagerlokaler på Aspholmen i Örebro. Genom avtalet tillkommer cirka 5.000 kvm, vilket innebär att Dollarstore totalt hyr omkring 11.000 kvm av Castellum i Örebro.

Annons

– Det är glädjande att Dollarstore fortsätter att växa hos oss. Att en befintlig hyresgäst väljer att expandera är ett kvitto på både läget och vår förmåga att anpassa lokaler efter verksamhetens behov, säger Nicklas Westberg, affärsområdeschef Örebro på Castellum.

Inför tillträdet genomför Castellum anpassningar av lokalerna, bland annat i form av uppgraderad belysning samt översyn av portar och luftvärmare.

Aspholmen är ett av Örebros snabbast växande områden med närhet till kollektivtrafik, E18/E20 och centrala Örebro. Området har utvecklats från ett traditionellt industriområde till en mer blandad stadsdel med kontor, handel och service.

Castellum förvaltar flera fastigheter i området och erbjuder lokaler för kontor, handel, lätt industri samt lager och logistik.

