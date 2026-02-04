Doktor.se öppnar i Skärholmen

Skärholmen Centrum utökar inom vård, hälsa och friskvårdsaktiviteter. Doktor.se öppnar senare i år en vårdcentral på cirka 370 kvadratmeter. Totalt har Skärholmen Centrum, som har Grosvenor som huvudägare, hyrt ut 5 400 kvadratmeter inom vård, hälsa och friskvård den senaste tiden.

Annons

Skärholmen Centrum upplever en stark efterfrågan inom segmentet. Därför görs nu en utökad satsning där bland annat kampsportskonceptet Stance Training öppnar butik och träningslokaler för olika kampsporter på drygt 400 kvadratmeter och Doktor.se senare i år öppnar vårdcentral på cirka 370 kvadratmeter.

Under förra året renoverades dessutom vårdlokaler på totalt 3 230 kvadratmeter åt Region Stockholm och Friskis&Svettis öppnade sitt stora gym på 1 400 kvadratmeter strax före jul.

– Vi upplever att det är stor efterfrågan på vård, hälsa och aktiviteter i Skärholmen med omnejd. Det är service som vi i vår roll som södra Stockholms stadskärna vill kunna erbjuda fullt ut. Därför stärker vi vårt redan omfattande utbud av vård, hälsovård och friskvård, säger Eva Enochsson, Director, Asset Management för Skärholmen Centrum.

Senare i år öppnar även Doktor.se en vårdcentral i samma del av Skärholmen Centrum i en lokal på cirka 370 kvadratmeter på Bredholmsgatan, med Stance Training som närmaste granne.

Doktor.se har över 27 vårdcentraler runtom i landet, varav 13 i Stockholmsområdet.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Ramboll först in i Jernhusens nya klenodbyggnad

Kontrakt om 2.700 kvm. Hyresgästen smått lyrisk.

”Nytt skifte väntar inom logistikfastigheter”

20 experter blickar in i framtiden i det heta segmentet.

SLP hyr ut 19 300 kvm till Meds Apotek

Tar över efter hyresgäst som lämnar.

Slår till med spännande förvärv i Kista

Nästan 10 000 kvm lokaler nära Kista galleria och granne med Ericssons klenodbyggnad.

Wallenberg och Hallengren om onödiga hinder

Följderna av investeringen på 80 miljarder kronor. Svenska flaskhalsar och en ny modell för intäkter.

Alma köper mitt i Köpenhamn

Tredje investeringen inom high street-segmentet.

Bekräftat: Ericsson i avtal med Castellum

24 000 kvm i Hagastaden. FV:s avslöjande bekräftat.

Förvärvar Barneviks tidigare fastighet

FV berättar om köparen och priset. Affär i centrala Stockholm.

Ericsson svarar om framtiden i Kista

”Om vi ser behov framöver för lokaler på andra platser än i Kista, kommer vi att ta dem i beaktande”.

Storebrand köper hela 999 lägenheter

Över 54 100 kvm uthyrningsbar yta.

Strawberry investerar över 400 miljoner i Stockholm

Stordalen: ”Vi ska fortsätta utmana, utveckla och skapa upplevelser i världsklass”.

Castellum hyr ut 24 000 kvm – FV pekar ut Ericsson

Hemlig hyresgäst i Hagastaden – Fastighetsvärlden pekar ut potentiell hyresgäst. Avtal för hel projektfastighet.

Platzer kan få bygga hela 60 000 kvm centralt

Komplex plats, invid Nordstan mitt i Göteborg. Planeras för spårvagn rakt igenom huset.

JM köper för 1,1 miljard i Norge

Omfattar 1 300 byggrätter och 300 bostäder i projekt.

 Tillbaka till förstasidan