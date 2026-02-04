Doktor.se öppnar i Skärholmen

Skärholmen Centrum utökar inom vård, hälsa och friskvårdsaktiviteter. Doktor.se öppnar senare i år en vårdcentral på cirka 370 kvadratmeter. Totalt har Skärholmen Centrum, som har Grosvenor som huvudägare, hyrt ut 5 400 kvadratmeter inom vård, hälsa och friskvård den senaste tiden.

Skärholmen Centrum upplever en stark efterfrågan inom segmentet. Därför görs nu en utökad satsning där bland annat kampsportskonceptet Stance Training öppnar butik och träningslokaler för olika kampsporter på drygt 400 kvadratmeter och Doktor.se senare i år öppnar vårdcentral på cirka 370 kvadratmeter.

Under förra året renoverades dessutom vårdlokaler på totalt 3 230 kvadratmeter åt Region Stockholm och Friskis&Svettis öppnade sitt stora gym på 1 400 kvadratmeter strax före jul.

– Vi upplever att det är stor efterfrågan på vård, hälsa och aktiviteter i Skärholmen med omnejd. Det är service som vi i vår roll som södra Stockholms stadskärna vill kunna erbjuda fullt ut. Därför stärker vi vårt redan omfattande utbud av vård, hälsovård och friskvård, säger Eva Enochsson, Director, Asset Management för Skärholmen Centrum.

Senare i år öppnar även Doktor.se en vårdcentral i samma del av Skärholmen Centrum i en lokal på cirka 370 kvadratmeter på Bredholmsgatan, med Stance Training som närmaste granne.

Doktor.se har över 27 vårdcentraler runtom i landet, varav 13 i Stockholmsområdet.