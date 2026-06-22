Foto: Colliers

DNB ändrar i planen för 8 300 kvm vid Norrmalmstorg

För två år sedan tecknade Humlegården och DNB ett av det årets största hyresavtal, om 8 300 kvm lokaler vid Norrmalmstorg. Nu har DNB ändrat sin plan – och tänker inte flytta in, kan FV berätta. DNB har nu gett Colliers i uppdrag att hitta en ny hyresgäst där. DNB, som under fjolåret köpte Carnegie, söker istället större lokaler.

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För Humlegården betyder beslutet egentligen ingenting. Det signerade hyresavtalet gäller. För DNB gäller det att hitta en ny hyresgäst som kan ta den aktuella och stora lokalytan till bra hyresnivåer – för att slippa betala dubbla hyror.

Under 2026 färdigställs den sista etappen av totalrenoveringen av fastigheten vid Norrmalmstorg. Fastigheten erbjuder därmed toppmoderna kontorslokaler som harmoniskt förenar dagens höga krav på funktionalitet och komfort med den historiska arkitekturen från 1881.

Uppdraget omfattar kontorsytor fördelade över flera våningsplan med kapacitet för cirka 500 arbetsplatser.

– Som en del av förvärvet av Carnegie har vi vuxit ur lokalerna och därför hyr vi nu ut Hamngatan 15. Det är ett fantastiskt hus med välplanerade kontorsytor som vi är övertygade om kommer bidra till en uppskattad arbetsmiljö för ny hyresgäst, säger Nathalie Green, Head of Commercial Operations på DNB.

– Vi är mycket glada över förtroendet att få detta uppdrag från DNB. Möjligheter av den här storleken är mycket sällsynta i Stockholm CBD. För företag som söker ett större sammanhängande huvudkontor finns det få jämförbara alternativ på marknaden idag. Hamngatan 15 kombinerar ett av Sveriges starkaste affärslägen med moderna och flexibla lokaler vilket gör fastigheten till en unik möjlighet för en större hyresgäst att etablera sig på en av Stockholms mest prestigefyllda adresser, säger Jessica Gräsberg, Head of Leasing på Colliers i Sverige.

FV saknar kännedom om hur stora lokaler DNB söker för att kunna flytta ihop med Carnegie.

Carnegie är stor hyresgäst hos Fabege på Regeringsgatan 56, fastigheten Bocken 46. 2007 skrev FV att Carnegie och Max Matthiessen hyrde 13 500 kvm där. Enligt uppgift till FV är Carnegies förhyrning där nu runt 10 000 kvm.

Så DNB och Carnegie tillsammans kan sannolikt resultera i en av de största uthyrningarna i Stockholms CBD på länge, om det är det geografiska sökområdet.

DNB:s svenska huvudkontor finns idag på Regeringsgatan 59 (fastigheten Grävlingen 12/Citycronan) som ägs av AMF Fastigheter.

Att hyresgäster inte tillträder signerade kontorslokaler av olika skäl händer, de senaste åren finns det exempel på det inom tullarna i Stockholm när det gäller Academedia, Kry.se och Klara. Men i många fall har ändå delar av ytorna tillträtts. 8 300 kvm vid Norrmalmstorg har ett hyresvärde som få andra liknande situationer kan matcha.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

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