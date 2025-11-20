Sofia Ranji, Fabege.

DMC flyttar till Fabeges No1 i Arenastaden

Fabege och DMC Production har tecknat ett avtal om 1130 kvm i fastigheten Nationalarenan 8 med adress Stjärntorget 1 i Arenastaden. Avtalet löper på 7 år och tillträde beräknas ske sommaren 2026.

DMC Production har idag sitt kontor på Virkesvägen 12 i Hammarby Sjöstad. Hyresvärd även där är Fabege.

No 1 ligger mitt i Arenastaden, ovanpå Westfield Mall of Scandinavia och precis intill Strawberry Arena. Kontoret har ett strategiskt läge vid Solna station med pendeltåg, tvärbana och ett tiotal busslinjer som gör det enkelt att ta sig hit – oavsett varifrån man kommer. Arenastaden erbjuder också ett brett serviceutbud och en dynamisk mix av bostäder, kontor, shopping och hotell, vilket skapar liv och rörelse långt efter kontorstid.

– Vi är väldigt glada att få välkomna DMC Production till Arenastaden. Det här är en plats där allt finns samlat – moderna lokaler med närhet till service och riktigt bra kommunikationer i en levande stadsdel som växer med fler kontor och bostäder. Vi är övertygade om att de kommer trivas här, säger Sofia Ranji, uthyrningschef projekt på Fabege.

DMC är ett medieproduktionsbolag som specialiserar sig på att leverera ett brett utbud av broadcast- och digitala tjänster till mediarättighetsbolag, förbund och tv-bolag runt om i världen. Företaget grundades 2016.

– Vi är väldigt glada över att ha tecknat ett nytt avtal med Fabege som ger oss ett modernt MCR- och produktionscenter med studio mitt i Arenastaden. Flytten innebär stora fördelar för både vår personal och våra kunder. Här får vi tillgång till utmärkta kommunikationsmöjligheter och befinner oss samtidigt i hjärtat av en levande stadsdel med över 160 butiker och 50 restauranger – samt Nationalarenan och flera stora hotell precis runt hörnet. Vår ambition är att ta detta center till nästa nivå när det gäller funktion och effektivitet, med stöd av vår kreativitet och passion för broadcast, säger Robert Elfstrand, COO på DMC Production.

När DMC Production tillträder sina lokaler till sommaren blir de grannar med företag som Telia, SEB, Ica, Siemens, Svea Bank, Adidas, TietoEvry, för att bara nämna några, som redan har sin hemvist i Arenastaden.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

