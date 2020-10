Diös utvecklar nya lokaler åt SVT i Sundsvall

Utvecklingen av de nya lokalerna påbörjas med start per omgående och SVT beräknas flytta in under våren 2021.

Det nytecknade avtalet är på 5 år.

I Sundsvall arbetar 18 personer på den lokala nyhetsredaktionen och samtliga hänger med i flytten till de nya lokalerna på Heffnersallé.

I dag sitter SVT på cirka 1.500 kvm vid Nya Hamngatan 21, nere vid hamnen.

– Vi är glada över att fortsätta vårt samarbete med SVT och att dessutom få utveckla deras nya, toppfräscha lokaler i ett expansivt område. I direkt anslutning finns fantastiska grönområden och stadskärnan med sitt urbana utbud är endast en kort promenad bort, säger Johan Nordin, förvaltare, Diös, i en kommentar.

– Det känns riktigt bra att ta plats i utvecklade lokaler på ett nytt tillgängligt läge. Vi valde att fortsätta vårt samarbete med Diös då de varit aktiva och lyhörda för våra önskemål. För oss är det av största vikt att våra lokaler ska erbjuda våra medarbetare bästa möjliga förutsättningar att genomföra vårt uppdrag, säger Jan Pettersson, fastighetsförvaltare och projektledare, SVT.

SVT är en del av hela Sveriges public service och en oberoende medieförmedlare vars uppdrag är att förse medborgarna med ett utbud som engagerar, granskar, folkbildar, underhåller och berikar, oavsett ålder och intressen. Verksamhet finansieras av public service-avgiften och bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra samhälleliga intressen.