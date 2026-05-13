Diös tecknar tre avtal om 1 200 kvm i Skellefteå

Diös har tecknat tre nya hyresavtal i Skellefteå med hyresgäster inom service, nöjesupplevelser och forskning. Uthyrningarna omfattar totalt drygt 1 200 kvadratmeter tidigare vakanta ytor som nu fylls med nytt innehåll. Samtliga hyresavtal har tecknats med grön bilaga och tillträden beräknas ske under andra kvartalet 2026.

De tre uthyrningarna spänner över olika delar av centrala Skellefteå och omfattar verksamheter som stärker stadens serviceutbud, nöjesliv och kunskapsmiljö inom hållbarhet och miljö. Affärerna avser både nya etableringar och vidareutveckling av befintlig verksamhet. Genom anpassningar av lokalerna skapas förutsättningar för långsiktigt hållbara verksamheter i tidigare vakanta ytor.

Micael Dahlberg Fastighet AB har tecknat ett femårigt avtal om cirka 800 kvadratmeter på Torggatan i centrala Skellefteå. Verksamheten innefattar en spelarena och lasertag.

CZA AB har tecknat ett femårigt avtal om cirka 300 kvadratmeter på Plåtvägen i centrum. Uthyrningen avser en verkstadslokal.

IVL Svenska Miljöinstitutet har tecknat ett treårigt avtal om cirka 160 kvadratmeter kontorsyta på Stationsgatan, mitt i stadskärnan. I samband med uthyrningen är fastigheten fullt uthyrd.

– Att kunna fylla tidigare vakanta ytor med nya verksamheter är ett tydligt kvitto på den aktivitet vi ser i Skellefteå just nu. Bredden i vilka branscher som satsar pekar på en mångsidig och stabil utveckling i staden, där mixen av verksamheter bidrar till den attraktionskraft som kännetecknar vår stadskärna, säger Jenny Forssell, kommersiell förvaltare, Diös Skellefteå.

Att teckna gröna hyresavtal innebär att parterna tillsammans planerar ytorna med ambitionen att reducera klimatpåverkan och energianvändningen.