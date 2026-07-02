Diös köper och säljer för kvarts miljard

Diös har i Östersund förvärvat för 105 mkr från Runnstaden och i Sundsvall avyttrat två fastigheter för 176 mkr till Tvättbjörnen.

Förvärvet är en centralt belägen fastighet i Östersund om cirka 5 300 kvm med tillträde under oktober. De avyttrade fastigheterna är belägna utanför centrala Sundsvall och till största delen avsedda för utbildningsverksamhet. De avyttrade fastigheterna omfattar cirka 10 100 kvm och frånträde sker den 31 augusti.

Den förvärvade fastighetens årliga hyresvärde uppgår till 9 mkr och den ekonomiska uthyrningsgraden till 92 procent. Fastigheten består till 60 procent av kommersiella lokaler, framför allt inom utbildning och vård, där den största hyresgästen är Hermods. Säljare är Runnstaden.

Det årliga hyresvärdet för de avyttrade fastigheterna uppgår till 17 mkr och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 97 procent. De största hyresgästerna i fastigheterna är Norrlidens Kunskapscentrum AB och Internationella Engelska Skolan. Köpare av fastigheterna är Tvättbjörnen Holding AB.

Transaktionerna sker i bolagsform. Avyttringen sker till bokfört värde och ger en återföring av uppskjuten skatt om cirka 22 mkr.

– Vi fortsätter att optimera vår portfölj och stärker vår position i våra stadskärnor genom förvärv av fastigheter med potential till ökat ekonomiskt värdeskapande, säger Annie Franzon, transaktionschef, Diös.

Transaktionerna är villkorade av godkännande från Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Den förvärvade fastigheten är Rektorn 9. De avyttrade fastigheterna är Norrbacka 12 och Norrmalm 2:28.