Diös i dubbla mindre affärer – hemlighåller priser

Diös har genomfört ett förvärv av en centralt belägen kontorsfastighet i Sundsvall från kommunala Skifu samt en avyttring av en blandfastighet utanför centrala Luleå. Det börsnoterade bolaget väljer att hemlighålla priserna. Fastigheten i Sundsvall kan framöver bli en ny, levande entré till staden.

Nordanö var rådgivare till säljaren i Sundsvall.

Diös förvärvar fastigheten Gasverket 1 av det kommunala bolaget SKIFU. Fastigheten ligger i ett attraktivt läge i direkt anslutning till centralstationen och centrum. Den uthyrningsbara arean uppgår till ca 2.600 kvm och består huvudsakligen av kontor. Största hyresgäst är Sundsvall Energi som har ett åttaårigt hyresavtal. Det årliga hyresvärdet uppgår till 5,7 mkr och den ekonomiska uthyrningsgraden är 98 procent. En pågående detaljplan som varit på samråd skapar även framtida utvecklingsmöjligheter. Tillträde sker 1 februari.

Diös avyttrar blandfastigheten Bergnäset 2:671 till Lärkstaden AB. Fastigheten om ca 11 000 kvm, som ligger i utkanten av Luleå. Det årliga hyresvärdet uppgår till 11 mkr och uthyrningsgraden till 90 procent. Frånträde sker 1 februari.

– Genom förvärvet i Sundsvall stärker vi vår position i ett område där vi redan ser god tillväxt och där den pågående detaljplanen skapar fin utvecklingspotential. Avyttringen i Luleå är ett naturligt steg i vår portföljoptimering där vi fokuserar våra resurser till fastigheter i lägen där vi kan skapa mest värde. Dessa affärer stödjer vår långsiktiga strategi och bidrar till en fortsatt lönsam, stabil och hållbar tillväxt, säger Annie Franzon, transaktionschef, Diös.

Nettoeffekten av transaktionerna är likvidneutral för Diös. I övrigt säger det börsnoterde bolaget inget om underliggande fastighetsvärde i affärerna. Transaktionerna sker i bolagsform.