Diös hyr ut till Only i Smedjan Galleria

I början av februari 2019 etablerar sig butiken Only i Smedjan Galleria i Luleå. Fastighetsägaren Diös färdigställer just nu lokalen att stå färdig för invigning. Smedjan Galleria är en av Luleås mest centrala handelsplatser med över 32 butiker, restauranger och kaféer. Only flyttar in på våning ett.

I början av 2019 etablerar de sig i Smedjan med en yta på cirka 170 kvadratmeter.

Only är en del av modekoncernen Bestseller som även driver konceptbutiker som Vero Moda, Jack & Jones, Vila med flera.

– Vi är glada över att kunna fortsätta välkomna starka varumärken till Smedjan. Handeln i Luleå utvecklas och det är roligt att vi får vara en del av det. Vi ser fram emot att fortsätta jobba med stadsutveckling i Luleå med nya och moderna koncept under nästa år, säger Åsa Johansson, förvaltare, Diös Luleå.

– Butiken i Smedjan blir den nionde i Sverige och vi har planer på 50 butiker inom tre år, säger Jens Kristian Holberg, regionchef på Only.