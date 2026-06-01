Diös hyr ut 3 500 kvm till Gastrobility i kasino-huset

Diös och restaurangkoncernen Gastrobility Group har tecknat ett tioårigt hyresavtal om 3 500 kvm i centrala Sundsvall. Etableringen innefattar restaurang- och hotellverksamhet på Casinoparken 1, där nöjeskoncept som Casino Cosmopol tidigare huserat. Utvecklingen av byggnaden inleds under hösten 2026 och invigning av satsningen beräknas ske under sommaren 2027.

Etableringen blir Gastrobility Groups första norr om Uppsala. Sundsvalls starka näringsliv, uttalade tillväxtambitioner och attraktiva restaurang- och nöjesutbud, i kombination med möjligheten att utveckla ett av stadens mest välkända hus, ligger bakom beslutet. Satsningen innebär att lokaler som stått vakanta sedan den tidigare nöjesverksamheten avvecklades under 2025 åter fylls med ett levande innehåll.

Gastrobility Group vill skapa en levande destination där mat, hantverk och gästupplevelser samspelar. Planen omfattar en restaurang i markplan med influenser från svenska traditioner och centraleuropeisk dryckeskultur, samt ett boutiquehotell med 40–45 rum i byggnadens övre våningsplan. Planeringen av ytan påbörjades i samband med att det gröna hyresavtalet tecknades i slutet av december 2025, och bidrog positivt till Diös nettouthyrning under fjärde kvartalet.

– Vi är glada över att välkomna Gastrobility Group till Sundsvall. Den här platsen har en historia som levande mötesplats och vi är övertygade om att de nya hyresgästerna både kommer att förvalta det arvet och ta in huset i en helt ny era. Gastrobility Group är proffs i sin bransch och kommer in med nya ögon på Sundsvall, en stark ambition om samverkan med lokala aktörer och en inställning om långsiktig utveckling av platsen – därför tror vi starkt på deras planer, säger Anna Dahlgren, affärschef, Diös Sundsvall.

Gastrobility Group är en Stockholmsbaserad koncern som består av tre dotterbolag: Gastro Hospitality, Gastro Estate och Gastro Delivery. Gastro Hospitality, som kommer att driva etableringen i Sundsvall, har välkända premiumkrogar som East, Villa Godthem, Prinsen och Trattorian i sin portfölj. Vad konceptet i Sundsvall kommer att gå under för namn – och vad som planeras i husets källarvåning – avslöjas till hösten.

– Sundsvall har gjort ett väldigt gott intryck på oss och det är med stor glädje och förväntan vi väljer att rota oss här. Vi möter stadens förväntningar i att platsen fortsatt kommer vara en given adress för god mat och nöjen – och toppar det med ett karaktärsstarkt boutiquehotell som kompletterar upplevelsen för tillresta. Genom samarbeten med lokala krögare vill vi bidra till Sundsvalls gastronomiska utveckling och stärka stadens attraktionskraft som matdestination. Diös har varit en trygg och lyhörd partner genom hela processen och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete, säger Christopher Roos, vd, Gastrobility Group.