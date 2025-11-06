Diös hyr ut 2.200 kvm i Falun – fullt uthyrd

Diös har tecknat nya kontorsavtal med mediebolaget Bonnier News och ingenjörs- och konsultföretaget WSP på Bergmästaregatan i centrala Falun. Lokalerna, som tillsammans omfattar drygt 2.200 kvm, ligger i fastigheten Björken 8 som från och med hösten 2026 blir fullt uthyrd.

Björken 8 är en kontorsfastighet belägen i centrala Falun, en kort promenad från resecentrum, centralstationen och stadskärnan. Bonnier News har tecknat ett femårigt grönt hyresavtal om cirka 770 kvm totalrenoverad kontorsyta på våning 3, med inflyttning i september 2026. WSP är sedan tidigare hyresgäst i fastigheten och deras lokaler om cirka 1.500 kvm uppgraderas med bland annat större sociala ytor samt telefon- och teamsrum. WSP har tecknat ett åttaårigt grönt hyresavtal.

– Bonnier och WSPs satsningar innebär att vi nu tar ett krafttag om fastigheten Björken. Båda kontoren utvecklas med fokus på återbruk och smarta energilösningar för att skapa moderna arbetsplatser som både är funktionella och varumärkesstärkande. Vi ser ett fortsatt starkt intresse för attraktiva kontorslokaler i rätt lägen och dessa uthyrningar är ett bra kvitto på det, säger Maria Jälmestål, kommersiell förvaltare, Diös Falun.

– Vi flyttade hit 2017 och har sedan dess trivts väldigt bra. Diös har varit lyhörda för våra behov och successivt utökat och anpassat våra lokaler. Nu ser vi fram emot uppgraderingar som kommer att höja kontorsupplevelsen ytterligare en nivå, säger Monika Andersson, Nordic Workplace Lead, WSP.

Ett grönt hyresavtal innebär att parterna tillsammans planerar ytorna med ambitionen att reducera klimatpåverkan och energianvändningen.

