Diös hyr ut 1 250 kvm kontor i Umeå via tre kontrakt

Diös har tecknat avtal med tre nya hyresgäster i centrala Umeå. Under hösten 2026 välkomnas konsultbolaget Knightec Group, säkerhetsbolaget CRD Protection och Umeå Energi till moderna kontorslokaler i centrala lägen. Uthyrningarna omfattar totalt 1 250 kvm.

Gemensamt för hyresgästerna är behovet av moderna och centrala kontorslokaler. Samtliga företag är i tillväxt och utökar sin kontorsyta i samband med att de tar plats i sina nya lokaler. Uthyrningarna signerades under andra kvartalet 2026.

Konsultbolaget Knightec Group har tecknat ett femårigt hyresavtal om cirka 680 kvadratmeter i fastigheten Rind 5, Nygatan 25. Det nya kontoret möjliggör en samlokalisering och fortsatt utveckling för bolagets lokala verksamhet.

Umeå Energi har tecknat ett treårigt hyresavtal om cirka 305 kvadratmeter i fastigheten Magne 4, V Esplanaden 2. Uthyrningen omfattar ett våningsplan i byggnaden som kallas Thulehuset.

Säkerhetsbolaget CRD Protection har tecknat ett sexårigt hyresavtal om cirka 260 kvadratmeter i fastigheten Kopplingen 6, Pendelgatan 2. Bolaget är inne i en expansiv fas och behöver ändamålsenliga lokaler att växa i.

– Vi har en stark inledning på årets andra kvartal med flera värdeskapande affärer, både ur ett lönsamhets- och stadsutvecklingsperspektiv. Hyresgästerna tar plats i lägen som ger dem helt rätt förutsättningar för fortsatt tillväxt. Lokalerna är nyligen renoverade vilket innebär att endast mindre anpassningar behöver göras för att möta verksamheternas behov på långsiktigt hållbara och effektiva arbetsmiljöer, säger Göran Fonzén, affärschef, Diös Umeå.