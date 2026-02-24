Diös hyr ut 1 200 kvm till SCA i Östersund

Diös har tecknat ett sexårigt grönt hyresavtal med SCA om ca 1 200 kvm på Rådhusgatan i centrala Östersund. Etableringen innebär att SCA tar plats i en egen byggnad med kontorsytor fördelade över två våningsplan.

Diös renoverar byggnaden både invändigt och utvändigt inför tillträdet som planeras till november 2026.

SCA är Europas största privata skogsägare med huvudkontor i Sundsvall och stark industriell närvaro i norra Sverige. Skogsbolaget har lokalkontor från Söderhamn i söder till Jokkmokk i norr – däribland en hubb i Östersund där ca 40 medarbetare har sin utgångspunkt.

Med sitt nya kontor på Rådhusgatan är målet att skapa ett levande och samverkande kontor där flera funktioner samlas och som kan utvecklas vidare över tid.

– Jämtland och Östersund är viktigt för SCA och det vill vi ska synas i stadsbilden. Många av våra anställda jobbar i fält, oavsett om det är hos kunder eller ute i skogen. Kontoret blir därför verksamhetens hjärta och för oss är det viktigt med en bra plats att samlas, samverka och skapa kollegiala synergieffekter tillsammans – det strävar vi efter att skapa här på Rådhusgatan, säger Karl Larsson, funktionschef, SCA.

När Diös nu inleder utvecklingen av lokalerna är det med ambitionen att skapa ett modernt och attraktivt kontor med smarta lösningar för energi, teknik och funktion. Byggnaden uppgraderas och fasaden målas om för att skapa en helhetsupplevelse både invändigt och utvändigt.

– Det känns riktigt roligt att få skapa ett ”SCA-hus” som andas deras varumärke i varje kvadratmeter. Vårt fokus ligger på att skapa en högkvalitativ arbetsplats som möter SCA:s behov både nu och en lång tid framåt, säger Johan Fryksborn, chef central uthyrning, Diös.

Ett grönt hyresavtal innebär att parterna tillsammans planerar ytorna med ambitionen att reducera klimatpåverkan och energianvändningen.