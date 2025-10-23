Diös hyr ut 1.200 kvm i centrala Umeå

Diös och fintech-bolaget Clear Street har tecknat ett sjuårigt hyresavtal om 1.200 kvadratmeter på Götgatan i centrala Umeå. Lokalen omfattar det tidigare galleriaplanet i fastigheten Saga och utvecklas till ett modernt kontor med egen entré från Skolgatan.

Inflyttning beräknas ske sommaren 2026.

et New York-baserade fintech-bolaget Clear Street grundades 2018 med målet att modernisera kapitalmarknaden genom en egen molnbaserad plattform för kapitalmarknadstjänster. Bolaget har totalt drygt 800 anställda globalt, varav 40 är stationerade vid kontoret i Umeå.

I utvecklingen av Clear Streets nya kontor konverteras tidigare butiks- och restauranglokaler i fastigheten Saga 3, tidigare Sagagallerian. Den totala investeringen uppgår till cirka 28 mkr med en direktavkastning över 8 procent.

Diös arbetar utifrån målbilden att göra kvarteret Saga till en levande fastighet. Under 2024 togs ett strategiskt beslut att flytta butikshyresgästerna till bland annat MVG-gallerian, och en central del i utvecklingen har varit att konvertera butikslokaler till moderna kontor.

– Det är en byggnad med mycket historia som vi nu tar in i en ny era genom att utveckla markplanet till ett av stadens mest attraktiva kontor. Etableringen är helt i linje med vår vision för platsen och ett viktigt steg i omvandlingen av kvarteret, säger David Nygren, uthyrare, Diös Umeå.

– Vi har haft en stark inledning på hösten där vi den senaste månaden tecknat avtal med bland andra Kronofogden och AcadeMedia i Gävle, Östersunds kommun och AFRY i Östersund och nu Clear Street i Umeå. Totalt handlar det om drygt 7.300 kvadratmeter där majoriteten av ytorna idag vakanta. Detta påvisar en hög aktivitet i vår marknad och god efterfrågan på lokaler i centrala lägen, där vi är marknadsledande, säger David Carlsson, vd, Diös.

