Diös hyr ut 1 060 kvm till EG i centrala Skellefteå

Diös välkomnar software-bolaget EG som ny hyresgäst i centrala Skellefteå. Parterna har tecknat ett femårigt grönt hyresavtal om totalt 1 060 kvadratmeter kontor på Södra Järnvägsgatan. Lokalerna, som i dagsläget är vakanta, totalrenoveras till en modern och tillgänglig arbetsmiljö med planerad inflyttning under hösten 2026.

EG flyttar in i fastigheten Polaris 39, som ligger i direkt anslutning till centrala nyckelplatser som Skellefteås nya resecentrum, Sara kulturhus och stadskärnans gågata. Det blivande kontoret utvecklas med målbilden att skapa en modern arbetsmiljö som stödjer effektiva arbetsprocesser och skapar rätt förutsättningar för fokuserat arbete, samarbete och kundmöten. Diös investerar drygt 15 mkr i fastigheten, till en yield-on-cost om cirka 10 procent.

– Det är med stor glädje vi välkomnar EG Software som ny hyresgäst hos oss. Lokalen är en oslipad diamant i ett av stans bästa lägen och när vi är klara med utvecklingen lämnar vi över ett modernt kontor som anpassats efter deras verksamhet. Etableringen visar på en fortsatt efterfrågan på moderna kontor i centrala lägen – och våra fastigheter står redo att möta de behoven, säger Johan Lång, affärschef, Diös Skellefteå/Luleå.

EG är ett nordiskt mjukvarubolag som utvecklar branschspecifika digitala system till företag och offentlig sektor. Bolaget har kontor i flera svenska städer och etableringen på Södra Järnvägsgatan 50 blir bolagets första i Skellefteå.

– På EG utvecklar vi branschspecifik mjukvara som hjälper våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet och stärka sin konkurrenskraft. EG står för stabilitet, innovation och hög säkerhet. Det är också egenskaper vi värdesätter hos våra leverantörer när vi etablerar nya kontor i Norden, säger Senior Manager Søren Kragh Sørensen, Group Procurement & Services, EG.

– Etableringen i Skellefteå är ett naturligt steg i vår utveckling. Vi vill finnas nära både medarbetare och kunder och väljer därför centrala lägen med god tillgänglighet för våra kontor. Nu ser vi fram emot att följa utvecklingen av vårt nya kontor, fortsätter Søren Kragh Sørensen.