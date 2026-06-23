Diös hyr ut 1 060 kvm till EG i centrala Skellefteå

Diös välkomnar software-bolaget EG som ny hyresgäst i centrala Skellefteå. Parterna har tecknat ett femårigt grönt hyresavtal om totalt 1 060 kvadratmeter kontor på Södra Järnvägsgatan. Lokalerna, som i dagsläget är vakanta, totalrenoveras till en modern och tillgänglig arbetsmiljö med planerad inflyttning under hösten 2026.

Annons

EG flyttar in i fastigheten Polaris 39, som ligger i direkt anslutning till centrala nyckelplatser som Skellefteås nya resecentrum, Sara kulturhus och stadskärnans gågata. Det blivande kontoret utvecklas med målbilden att skapa en modern arbetsmiljö som stödjer effektiva arbetsprocesser och skapar rätt förutsättningar för fokuserat arbete, samarbete och kundmöten. Diös investerar drygt 15 mkr i fastigheten, till en yield-on-cost om cirka 10 procent.

– Det är med stor glädje vi välkomnar EG Software som ny hyresgäst hos oss. Lokalen är en oslipad diamant i ett av stans bästa lägen och när vi är klara med utvecklingen lämnar vi över ett modernt kontor som anpassats efter deras verksamhet. Etableringen visar på en fortsatt efterfrågan på moderna kontor i centrala lägen – och våra fastigheter står redo att möta de behoven, säger Johan Lång, affärschef, Diös Skellefteå/Luleå.

EG är ett nordiskt mjukvarubolag som utvecklar branschspecifika digitala system till företag och offentlig sektor. Bolaget har kontor i flera svenska städer och etableringen på Södra Järnvägsgatan 50 blir bolagets första i Skellefteå.

– På EG utvecklar vi branschspecifik mjukvara som hjälper våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet och stärka sin konkurrenskraft. EG står för stabilitet, innovation och hög säkerhet. Det är också egenskaper vi värdesätter hos våra leverantörer när vi etablerar nya kontor i Norden, säger Senior Manager Søren Kragh Sørensen, Group Procurement & Services, EG.

– Etableringen i Skellefteå är ett naturligt steg i vår utveckling. Vi vill finnas nära både medarbetare och kunder och väljer därför centrala lägen med god tillgänglighet för våra kontor. Nu ser vi fram emot att följa utvecklingen av vårt nya kontor, fortsätter Søren Kragh Sørensen.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 08:04

Revelop köper tio hotell

Omfattar 1 100 rum. Belägna i Sveriges storstadsregioner.

Fokus på hjärnan ska fylla AMF:s Marievik

”Genom att skapa de bästa förutsättningarna kan man attrahera de bästa talangerna, men också få dem att stanna kvar.”

Duo i vinnarläge i framtida rekorduthyrning

Mycket står på spel i Stockholms CBD.

Bostadsbrist – men ingen vill flytta in

Förslag på lösningar när Stockholmsmarknaden studeras.

Hon blir vd vid Liljewall

Har tidigare haft toppjobb hos konkurrenter.

Stenvalvet köper från Samfori

Nybyggt om 4 500 kvm byter ägare.

Realy Bostad köper byggrätter från Storsala

Portföljen närmar sig 1 500 bostäder.

Tornstaden säljer projekt till Klövern

130 bostäder där många får havsutsikt.

PwC utökar till 16 000 kvm hos Slussgården

Endast två mindre lokaler återstår att hyra ut.

Vågat schackdrag för 8 000 kvm vid Norrmalmstorg

FV berättar om omvälvande nya beslut i centrala Stockholm. Smått historiskt.

Utreder flytt till Odenplan

Vasakronan riskerar tapp av stor hyresgäst.

Köper på Kungsholmen för 72 000 kr/kvm

1930-talshus i vattennära läge.

Art-Invest förvärvar i Barkarby

Köper återstående bostadshus i Atlas-projektet.
Barings, Innovation Properties, Tumba, Tuna torg

Köper 240 bostäder i Tumba

Har totalt 2 000 bostäder i Norden efter förvärvet.

Prisma shoppar vidare i Finland – affär för 210 mkr

Hyresgäster inom livsmedel och dagligvaror står nu för 50 procent av fastighetsportföljen.

 Tillbaka till förstasidan